Втручання РФ у вибори в США: уродженця України, соратника Джуліані Парнаса визнали винним
Федеральне журі оголосило про визнання винним Льва Парнаса - колишнього соратника політика Руді Джуліані, який працював з експрезидентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
За даними обвинувачення, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та спрямували їх на фінансування виборчих кампаній в США.
Інтерес для Парнаса становили кандидати в штатах, де можна було отримати ліцензію на ведення бізнесу, пов'язаного з легалізованим продажем марихуани.
За даними прокуратури, Парнас приховав, що він і Фруман, який визнав себе винним у вересні, передавали пожертвування в республіканський Комітет політичних дій (PAC), який збирав кошти, зокрема, і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти США - Дональда Трампа.
Лев Парнас був визнаний винним у порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють робити партійні пожертви від імені інших осіб.
Андрій Кукушкін, соратник бізнесмена Муравйова, в п'ятницю також був визнаний винним у порушенні фінансування виборчих кампаній.
Руді Джуліані, експрокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом цієї кримінальної справи: йому не було пред'явлено жодних обвинувачень. Як зазначає CNBC, Джуліані є фігурантом іншого розслідування, яке влада Нью-Йорка веде щодо того, чи зобов'язаний він був реєструватися як іноземний агент.
За даними американських ЗМІ, Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування стосовно Джо Байдена щодо його діяльності в Україні. Нагадаємо, що почати розслідування стосовно Байдена вимагав у той час Трамп.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонді заявив, що захист має намір оскаржити вирок.
Окружний суддя США Джей Пол Откен відхилив клопотання прокуратури про затримання Парнаса і Кукушкіна. "Підсудні досить переконливо довели, що не збираються ховатися", - сказав Откен.
Адвокати Парнаса стверджують, що кошти Муравйова було спрямовано на бізнес-інвестиції, а не на внески у виборчу кампанію, і що пожертвування групі прихильників Трампа надійшло від фірми, заснованої Парнасом, і не порушувало законів США.
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