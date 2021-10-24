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Новини Втручання у вибори в США
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Втручання РФ у вибори в США: уродженця України, соратника Джуліані Парнаса визнали винним

Втручання РФ у вибори в США: уродженця України, соратника Джуліані Парнаса визнали винним

Федеральне журі оголосило про визнання винним Льва Парнаса - колишнього соратника політика Руді Джуліані, який працював з експрезидентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За даними обвинувачення, Парнас, американський бізнесмен українського походження, а також його колишній соратник Ігор Фруман отримали гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова та спрямували їх на фінансування виборчих кампаній в США.

Інтерес для Парнаса становили кандидати в штатах, де можна було отримати ліцензію на ведення бізнесу, пов'язаного з легалізованим продажем марихуани.

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За даними прокуратури, Парнас приховав, що він і Фруман, який визнав себе винним у вересні, передавали пожертвування в республіканський Комітет політичних дій (PAC), який збирав кошти, зокрема, і на президентську кампанію тоді ще кандидата в президенти США - Дональда Трампа.

Лев Парнас був визнаний винним у порушенні федеральних законів США, що забороняють іноземцям брати участь у виборчих кампаніях, а також забороняють робити партійні пожертви від імені інших осіб.

Андрій Кукушкін, соратник бізнесмена Муравйова, в п'ятницю також був визнаний винним у порушенні фінансування виборчих кампаній.

Руді Джуліані, експрокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом цієї кримінальної справи: йому не було пред'явлено жодних обвинувачень. Як зазначає CNBC, Джуліані є фігурантом іншого розслідування, яке влада Нью-Йорка веде щодо того, чи зобов'язаний він був реєструватися як іноземний агент.

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За даними американських ЗМІ, Парнас допомагав Джуліані шукати відомості, які могли б сприяти початку розслідування стосовно Джо Байдена щодо його діяльності в Україні. Нагадаємо, що почати розслідування стосовно Байдена вимагав у той час Трамп.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді заявив, що захист має намір оскаржити вирок.

Окружний суддя США Джей Пол Откен відхилив клопотання прокуратури про затримання Парнаса і Кукушкіна. "Підсудні досить переконливо довели, що не збираються ховатися", - сказав Откен.

Адвокати Парнаса стверджують, що кошти Муравйова було спрямовано на бізнес-інвестиції, а не на внески у виборчу кампанію, і що пожертвування групі прихильників Трампа надійшло від фірми, заснованої Парнасом, і не порушувало законів США.

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Автор: 

вибори (6718) США (23348) Трамп Дональд (6075) Джуліані Руді (126) Парнас Лев (30)


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Топ коментарі
+9
Спонсорами Трампа были не только Муравьев,Фруман,Парнас и прочие Кукушкины...,там целая шайка ФСБшников...,по каждому из 50 штатов США был свой главный Штирлиц Путлера...
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24.10.2021 02:41
+7
Эрдоган вычислил 6 Штирлицов Путлера в Турции,хотя их там "законсервированныХ гораздло больше,что и в любой другой стране Мира...это ФСБ, СВР, ГРУ и прочие Бошировы Петровы... в Черногории к примеру было 4 хмырей...
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24.10.2021 02:55
+6
Джулиани-Манафорт-Трамп-Путлер....,Жириновский кричал на весь Мир : ТРАМП НАШ... феерия дебилизма и самоспализма...,от вяличия бяда на РАБссии...
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24.10.2021 02:20
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Джулиани-Манафорт-Трамп-Путлер....,Жириновский кричал на весь Мир : ТРАМП НАШ... феерия дебилизма и самоспализма...,от вяличия бяда на РАБссии...
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24.10.2021 02:20 Відповісти
нужен норм пруф Трамп == *****. не может так обосраться вся партия. вот не может и все.
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24.10.2021 02:26 Відповісти
Джуліані найкращий мер Ню-Йорка за всю історію. До мера він був прокурором і пересадив всю італійську мафію.
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24.10.2021 02:52 Відповісти
... пересадив конкуруючу мафію
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24.10.2021 10:07 Відповісти
Виходить Джуліані у різних епостасях, це різний Джуліані ? Чи просто мер-Джуліані це просто розкручена бульбашка ??
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24.10.2021 11:05 Відповісти
Еге ж, кізяки ще ті.
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24.10.2021 10:28 Відповісти
Спонсорами Трампа были не только Муравьев,Фруман,Парнас и прочие Кукушкины...,там целая шайка ФСБшников...,по каждому из 50 штатов США был свой главный Штирлиц Путлера...
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24.10.2021 02:41 Відповісти
Ти ідіот.
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24.10.2021 02:52 Відповісти
О..любитель Трапмофлебитов вылез... Здаров Кислый...
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24.10.2021 02:56 Відповісти
Так від кого Байден дістава $500К в рік?
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24.10.2021 02:58 Відповісти
Від Путлєра....бабло мавзолейное не воняет ...чувак...
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24.10.2021 02:59 Відповісти
Таки ти ідіот. Спати йди, єкпєрд.
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24.10.2021 03:00 Відповісти
Я «кислий»? В Україні 3 ночі! Тиск перевір краще-може тому не спиш?
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24.10.2021 03:00 Відповісти
Я на работе ващет болване ти блін...
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24.10.2021 03:01 Відповісти
Чому вони так бояться, щоб хтось розслідував від кого Байден діставав кеш в Україні!? Чому Байден будучи віце-президентом наполягав на звільнені прокурора, котрий вів справу проти Бурісми? Ідіот Байден сам це наговорив на плівку!?
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24.10.2021 02:57 Відповісти
Эрдоган вычислил 6 Штирлицов Путлера в Турции,хотя их там "законсервированныХ гораздло больше,что и в любой другой стране Мира...это ФСБ, СВР, ГРУ и прочие Бошировы Петровы... в Черногории к примеру было 4 хмырей...
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24.10.2021 02:55 Відповісти
Скільки вже можна обсмоктувати Трампа?
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24.10.2021 03:03 Відповісти
Трампа пасодють...,а знаете за что? Каким образом за счет кого Трампыч стал банкротом 5 раз и вылез из говна и нищеты?став в шестой раз миллиардером...
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24.10.2021 03:07 Відповісти
Поки що справи про бізнес і ухиляння від податків не дуже чутно. Він навіть декларацію не подав, коли обирався.
Там, у США дивні порядки.
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24.10.2021 11:01 Відповісти
Высосанная из пальца бредятина. Сколько тысяч бизнесменов делают "пожертвования" обеим партиям за будущие услуги один Бог знает. Лучше бы разобрались с этим узаконенным и не очень взяточничеством. Не случайно все сенаторы и конгрессмены очень богатые люди. Это кормушка до которой любой коррумпированной стране как до луны раком.
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24.10.2021 03:40 Відповісти
+ 100
Плюс майже узаконена спекуляція на біржах ... Цвєточ демократії ...
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24.10.2021 11:00 Відповісти
Мавзолейных тараканов в Мире больше чем фрау Риббентроп в Германии или Мари ЛеПен во Франции....,не говоря об Орбанах в Венгрии,или Вукиче в Сербии...,а бабло мавзолейное нигде не воняет. ...,денег сейчас нет,но вы держитсь там... Трампыч...и его ФСБшное Кодло...
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24.10.2021 06:22 Відповісти
Плохо вы знаете работу Конторы,точнее не знаете,от слова саавсем...,Юрий Швец вам расскажет Ють.юб...подпишись на Юрий Борисовича и нет проблем...Болваны...
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24.10.2021 06:25 Відповісти
Да и в Крыму с Донбассом вас нет...т никогда не было...,да быдло Путлерское это все жители Крыма замутили....стадобаранов.... типа референдум провели...тошнит от вас Идиотов рюсских....
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24.10.2021 06:30 Відповісти
https://youtu.be/rSr_v117XBY Бородай сдает всех каже Денис Казанский
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24.10.2021 06:47 Відповісти
Отлично,скоро и до любителя московских проституток доберутся,пятикратного банкрота трампика.
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24.10.2021 07:32 Відповісти
Олег Дерипаска попался под колпак Мюллера Кошелек Путлера раскріт...следующая станция миллиардер Виктор Вексельберг...
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24.10.2021 07:39 Відповісти
Будиночок у Деріпаски у США, нічогенький собі ...
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24.10.2021 10:58 Відповісти
На РАБссии 119 миллиардеров которые богаче всей РАБссии суммарно...так что Госдепу работы хватит...
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24.10.2021 07:41 Відповісти
Уткін "Вагнер" теж уродженець України. Та що це міняє.
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24.10.2021 07:43 Відповісти
Ми ж повинні знати кого країна виростила ... Він же, мабуть, тут у школу ходив ??
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24.10.2021 10:57 Відповісти
https://youtu.be/UHSW4SaSDbg классный стрим Рома Цимбалюк-Аркадий Бабченко-Айдер Муждабаев...
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24.10.2021 07:45 Відповісти
https://youtu.be/S2lQ8Ncg9KE
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24.10.2021 07:46 Відповісти
Антисемизм? ахаха
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24.10.2021 09:37 Відповісти
Парнас, Фурман ..? Ладна Джуліані !
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24.10.2021 10:55 Відповісти
"УРОДженець України..." а простіше, жид. І тут вже не важливо, чий він уродженець: один раз жид - назавжди жид
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24.10.2021 11:36 Відповісти
Невже і Ізраіль не допоміг?
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24.10.2021 16:06 Відповісти
 
 