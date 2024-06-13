Росія планує втручання у вибори президента США за допомогою ШІ, щоб послабити підтримку України, − Bloomberg

Дедалі більше противників США на чолі з Росією намагаються вплинути на президентські вибори 2024 року за допомогою комерційних фірм та використання генеративного штучного інтелекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg з посиланням на американських чиновників.

"Представники Офісу директора національної розвідки США, які побажали залишитися анонімними, заявляють, що Росія становить серйозну загрозу в цьому виборчому циклі.

Москва, ймовірно, розглядає вибори як можливість для досягнення своїх ширших цілей, таких як підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інститутів і підрив довіри до США в більш широкому сенсі, сказали чиновники", - йдеться в матеріалі.

Розвідувальна спільнота очікує, що Росія скористається соціальними розбіжностями в США, включаючи протести в університетських містечках, додали чиновники.

Іран на виборах 2024 року має намір діяти як агент хаосу, сіючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство, заявили джерела видання.

Водночас за словами офіційних осіб, Китай дотримується більш обережного підходу і усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Центр іноземного шкідливого впливу ODNI, який почав працювати у вересні 2022 року, намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа.

Нагадаємо, у квітні Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що президент Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення "принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені".

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