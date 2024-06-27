Євросоюз та Зеленський підпишуть пакт про безпеку України на саміті лідерів ЄС, - Reuters
Європейський Союз підпише угоду з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів блоку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Угода гарантує Києву продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на довгі роки. А також містить зобов'язання ЄС щодо надання допомоги Україні в дев'яти галузях політики безпеки та оборони - включно з постачанням зброї, військовою підготовкою, співпрацею в оборонній промисловості та розмінуванні.
У разі "майбутньої агресії" в документі йдеться, що ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов’язань.
Офіційні особи кажуть, що такі угоди не є тим самим, що і пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов’язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.
Очікується, що Зеленський підпише угоду на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Про його візит офіційно не повідомлялося, але дипломати сказали, що очікується, що він буде присутній. Пакт має на меті доповнити подібні угоди, підписані між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захист від вторгнення Росії.
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Європа не хоче воювати із рашистами, НАТО не хоче воювати з рашистами, то ж давайте ви, українці, вперед - воюйте і вмирайте за нас. Та хоч би давали все скільки треба - так ніт, піпеточкою відмірюють, щоб не приведи Господи, рашисти не програли - бо ж "ціни на нафту підвищаться".
Зеленському, конешно, на Україну і українців начхати - аби в Європах йому аплодували - і за це зелені гниди готові покласти безліч людей.
Інші журналісти, спостерігачі та люди, пов'язані з неурядовими організаціями, які займаються проблемами, критичними щодо уряду, також попереджають, що адміністрація (або високопосадовці) використовує владу призовувати людей, щоб змусити їх замовкнути.
Уряд наполягає, що не стоїть за подібними інцидентами і відреагує, якщо вони трапляться.
«Вважаю, що використання засобів кримінального судочинства для тиску на будь-яку особу, включно з громадськими активістами, є неприпустимим, і про такі факти необхідно негайно повідомляти компетентні органи», - повноважний заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який курирує українське законодавство. правоохоронні органи, повідомили POLITICO.
Але інцидентів зростає.
Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, найвпливовішого наглядового органу України, звинуватив Татарова в тому, що він стоїть за звинуваченнями в тому, що його неправомірно звільнили з передового підрозділу, щоб зайняти більш безпечну посаду в столиці.
.....Більше прикладів
У березні Олександр Саліженко, головний редактор журналу «Чесно», який викриває політичну корупцію, був змушений поїхати до військкомату, щоб пояснити, чому він не з'явився на військову службу; у нього рак четвертої стадії.
«До березня у мене не було проблем з призовною комісією. Намагався підписати контракт з армією, але мені відмовили через стан здоров'я. Підтримую армію і мобілізацію. Тому для мене було боляче читати в інтернеті кампанію знущань про те, що мене називають ухильником», - сказав Саліженко.
Журналісти, які розслідують корупцію, також зазнають знущань в Інтернеті, а анонімні канали Telegram називають їх ухильниками після викриття корупції. Вони звинувачують офіс президента.
«Вони використовують різні тактики залякування, щоб спробувати стримати репортерів, а потім, звичайно, вони завжди можуть погрожувати відправити вас на передову», - сказав POLITICO журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
Вальодя маэт відвідувати тільки саміти 3,14дорів.
@Notevskyi_O
Орбан висунув вимоги до України щодо «захисту угорської меншини», а якщо не виконаємо - обіцяє заблокувати наш вступ в ЄС.
Це *******, чистий путінізм і зазіхання на наш суверенітет.
Серед цих вимог:
- офіційно назвати Закарпатську область «історично угорською територією» і забезпечити там офіційне функціонування угорської мови;
- обовʼязкова квота для угорців на виборах до парламенту і звільнення їх від обовʼязку володіти українською мовою.
Угорщина називає ці вимоги «критичними».
Скільки ще Євросоюз буде терпіти цю русняву шлюху в своїх членах?
https://republic.com.ua/article/vidhreshhuvatisya-bude-i-vin-i-vid-nogo.html
вже з Тонгой підписано
-можно спати спокійно