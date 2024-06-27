Євросоюз та Зеленський підпишуть пакт про безпеку України на саміті лідерів ЄС, - Reuters

Європейський Союз підпише угоду з безпеки з президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Угода гарантує Києву продовження поставок зброї, надання навчальної та іншої допомоги у сфері безпеки на довгі роки. А також містить зобов'язання ЄС щодо надання допомоги Україні в дев'яти галузях політики безпеки та оборони - включно з постачанням зброї, військовою підготовкою, співпрацею в оборонній промисловості та розмінуванні.

У разі "майбутньої агресії" в документі йдеться, що ЄС і Україна мають намір протягом 24 годин провести консультації щодо потреб Києва та "швидко визначити" наступні кроки відповідно до зобов’язань.

Офіційні особи кажуть, що такі угоди не є тим самим, що і пакт про взаємну оборону між країнами НАТО, але є зобов’язаннями надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки та стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

Очікується, що Зеленський підпише угоду на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Про його візит офіційно не повідомлялося, але дипломати сказали, що очікується, що він буде присутній. Пакт має на меті доповнити подібні угоди, підписані між Україною та її союзниками, оскільки вона продовжує захист від вторгнення Росії.

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