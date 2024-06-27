Евросоюз и Зеленский подпишут пакт о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС, - Reuters

Европейский Союз подпишет соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров блока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Соглашение гарантирует Киеву продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на долгие годы. А также содержит обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти областях политики безопасности и обороны - включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминировании.

В случае "будущей агрессии" в документе говорится, что ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно потребностей Киева и "быстро определить" следующие шаги в соответствии с обязательствами.

Официальные лица говорят, что такие соглашения не являются тем же, что и пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Ожидается, что Зеленский подпишет соглашение на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. О его визите официально не сообщалось, но дипломаты сказали, что ожидается, что он будет присутствовать. Пакт имеет целью дополнить подобные соглашения, подписанные между Украиной и ее союзниками, поскольку она продолжает защиту от вторжения России.

Также читайте: Польша и страны Балтии призывают Евросоюз построить линию обороны на границе с РФ и Беларусью