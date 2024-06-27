Евросоюз и Зеленский подпишут пакт о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС, - Reuters
Европейский Союз подпишет соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров блока.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Соглашение гарантирует Киеву продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на долгие годы. А также содержит обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти областях политики безопасности и обороны - включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминировании.
В случае "будущей агрессии" в документе говорится, что ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно потребностей Киева и "быстро определить" следующие шаги в соответствии с обязательствами.
Официальные лица говорят, что такие соглашения не являются тем же, что и пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.
Ожидается, что Зеленский подпишет соглашение на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. О его визите официально не сообщалось, но дипломаты сказали, что ожидается, что он будет присутствовать. Пакт имеет целью дополнить подобные соглашения, подписанные между Украиной и ее союзниками, поскольку она продолжает защиту от вторжения России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європа не хоче воювати із рашистами, НАТО не хоче воювати з рашистами, то ж давайте ви, українці, вперед - воюйте і вмирайте за нас. Та хоч би давали все скільки треба - так ніт, піпеточкою відмірюють, щоб не приведи Господи, рашисти не програли - бо ж "ціни на нафту підвищаться".
Зеленському, конешно, на Україну і українців начхати - аби в Європах йому аплодували - і за це зелені гниди готові покласти безліч людей.
Інші журналісти, спостерігачі та люди, пов'язані з неурядовими організаціями, які займаються проблемами, критичними щодо уряду, також попереджають, що адміністрація (або високопосадовці) використовує владу призовувати людей, щоб змусити їх замовкнути.
Уряд наполягає, що не стоїть за подібними інцидентами і відреагує, якщо вони трапляться.
«Вважаю, що використання засобів кримінального судочинства для тиску на будь-яку особу, включно з громадськими активістами, є неприпустимим, і про такі факти необхідно негайно повідомляти компетентні органи», - повноважний заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який курирує українське законодавство. правоохоронні органи, повідомили POLITICO.
Але інцидентів зростає.
Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, найвпливовішого наглядового органу України, звинуватив Татарова в тому, що він стоїть за звинуваченнями в тому, що його неправомірно звільнили з передового підрозділу, щоб зайняти більш безпечну посаду в столиці.
.....Більше прикладів
У березні Олександр Саліженко, головний редактор журналу «Чесно», який викриває політичну корупцію, був змушений поїхати до військкомату, щоб пояснити, чому він не з'явився на військову службу; у нього рак четвертої стадії.
«До березня у мене не було проблем з призовною комісією. Намагався підписати контракт з армією, але мені відмовили через стан здоров'я. Підтримую армію і мобілізацію. Тому для мене було боляче читати в інтернеті кампанію знущань про те, що мене називають ухильником», - сказав Саліженко.
Журналісти, які розслідують корупцію, також зазнають знущань в Інтернеті, а анонімні канали Telegram називають їх ухильниками після викриття корупції. Вони звинувачують офіс президента.
«Вони використовують різні тактики залякування, щоб спробувати стримати репортерів, а потім, звичайно, вони завжди можуть погрожувати відправити вас на передову», - сказав POLITICO журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
Вальодя маэт відвідувати тільки саміти 3,14дорів.
@Notevskyi_O
Орбан висунув вимоги до України щодо «захисту угорської меншини», а якщо не виконаємо - обіцяє заблокувати наш вступ в ЄС.
Це *******, чистий путінізм і зазіхання на наш суверенітет.
Серед цих вимог:
- офіційно назвати Закарпатську область «історично угорською територією» і забезпечити там офіційне функціонування угорської мови;
- обовʼязкова квота для угорців на виборах до парламенту і звільнення їх від обовʼязку володіти українською мовою.
Угорщина називає ці вимоги «критичними».
Скільки ще Євросоюз буде терпіти цю русняву шлюху в своїх членах?
https://republic.com.ua/article/vidhreshhuvatisya-bude-i-vin-i-vid-nogo.html
вже з Тонгой підписано
-можно спати спокійно