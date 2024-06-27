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Новости Война
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Евросоюз и Зеленский подпишут пакт о безопасности Украины на саммите лидеров ЕС, - Reuters

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський

Европейский Союз подпишет соглашение по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров блока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Соглашение гарантирует Киеву продолжение поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на долгие годы. А также содержит обязательства ЕС по оказанию помощи Украине в девяти областях политики безопасности и обороны - включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминировании.

В случае "будущей агрессии" в документе говорится, что ЕС и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно потребностей Киева и "быстро определить" следующие шаги в соответствии с обязательствами.

Официальные лица говорят, что такие соглашения не являются тем же, что и пакт о взаимной обороне между странами НАТО, но являются обязательствами предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Ожидается, что Зеленский подпишет соглашение на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. О его визите официально не сообщалось, но дипломаты сказали, что ожидается, что он будет присутствовать. Пакт имеет целью дополнить подобные соглашения, подписанные между Украиной и ее союзниками, поскольку она продолжает защиту от вторжения России.

Также читайте: Польша и страны Балтии призывают Евросоюз построить линию обороны на границе с РФ и Беларусью

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) пакт (13) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+2
Тим часом як ворог щоденно знищує Україну ,"найвеличніший" підписує безпекові угоди які не мають ні реальної безпеки ні юридичних зобовязань тих країн ,показати ніби свою політичну діяльність ,головне оплески і жодної відповідальності з себе і свого оточення.
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27.06.2024 08:25
+2
А яким чіном ZEленскій до саміту лідерів?
Вальодя маэт відвідувати тільки саміти 3,14дорів.
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27.06.2024 08:26
+2
В УКРАЇНІ КОРУПЦІЙНА СИСТЕМА БОРЕТЬСЯ ІЗ ЖУРНАЛІСТАМИ З ДОПОМОГОЮ МОБІЛІЗАЦІЇ - https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/
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27.06.2024 08:37
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Зеленський, конешно, ще той лопух. Євросоюз прагне прикритися від рашистів життям українців і чужими руками тягати каштани с вогнища. Типу - ми дамо і зброю, і кошти, ще й "навчимо" (чому євросоюз може навчити наших бійців?). Аби тільки українці воювали за безпеку Європи доки Європа буде відсиджуватися по кущах. Ссуться навіть ракетку збити над Західною Україною.

Європа не хоче воювати із рашистами, НАТО не хоче воювати з рашистами, то ж давайте ви, українці, вперед - воюйте і вмирайте за нас. Та хоч би давали все скільки треба - так ніт, піпеточкою відмірюють, щоб не приведи Господи, рашисти не програли - бо ж "ціни на нафту підвищаться".

Зеленському, конешно, на Україну і українців начхати - аби в Європах йому аплодували - і за це зелені гниди готові покласти безліч людей.
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27.06.2024 07:53 Ответить
В УКРАЇНІ КОРУПЦІЙНА СИСТЕМА БОРЕТЬСЯ ІЗ ЖУРНАЛІСТАМИ З ДОПОМОГОЮ МОБІЛІЗАЦІЇ - https://www.politico.eu/article/some-accuse-ukraine-military-draft-political-tool-punish-critics-journalists-corruption/
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27.06.2024 08:37 Ответить
ДЕЯКІ ЦИТАТИ ТА ФОТО З POLITIKO
Інші журналісти, спостерігачі та люди, пов'язані з неурядовими організаціями, які займаються проблемами, критичними щодо уряду, також попереджають, що адміністрація (або високопосадовці) використовує владу призовувати людей, щоб змусити їх замовкнути.
Уряд наполягає, що не стоїть за подібними інцидентами і відреагує, якщо вони трапляться.
«Вважаю, що використання засобів кримінального судочинства для тиску на будь-яку особу, включно з громадськими активістами, є неприпустимим, і про такі факти необхідно негайно повідомляти компетентні органи», - повноважний заступник глави Офісу президента Олег Татаров, який курирує українське законодавство. правоохоронні органи, повідомили POLITICO.
Але інцидентів зростає.
Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, найвпливовішого наглядового органу України, звинуватив Татарова в тому, що він стоїть за звинуваченнями в тому, що його неправомірно звільнили з передового підрозділу, щоб зайняти більш безпечну посаду в столиці.
.....Більше прикладів
У березні Олександр Саліженко, головний редактор журналу «Чесно», який викриває політичну корупцію, був змушений поїхати до військкомату, щоб пояснити, чому він не з'явився на військову службу; у нього рак четвертої стадії.
«До березня у мене не було проблем з призовною комісією. Намагався підписати контракт з армією, але мені відмовили через стан здоров'я. Підтримую армію і мобілізацію. Тому для мене було боляче читати в інтернеті кампанію знущань про те, що мене називають ухильником», - сказав Саліженко.
Журналісти, які розслідують корупцію, також зазнають знущань в Інтернеті, а анонімні канали Telegram називають їх ухильниками після викриття корупції. Вони звинувачують офіс президента.
«Вони використовують різні тактики залякування, щоб спробувати стримати репортерів, а потім, звичайно, вони завжди можуть погрожувати відправити вас на передову», - сказав POLITICO журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
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27.06.2024 08:29 Ответить
Олег Татаров заперечує звинувачення та каже, що знає про внесок Шабуніна в реформування України та боротьбу з корупцією. POLITICO
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27.06.2024 08:32 Ответить
Тим часом як ворог щоденно знищує Україну ,"найвеличніший" підписує безпекові угоди які не мають ні реальної безпеки ні юридичних зобовязань тих країн ,показати ніби свою політичну діяльність ,головне оплески і жодної відповідальності з себе і свого оточення.
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27.06.2024 08:25 Ответить
А яким чіном ZEленскій до саміту лідерів?
Вальодя маэт відвідувати тільки саміти 3,14дорів.
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27.06.2024 08:26 Ответить
Олександр Нотевський
@Notevskyi_O
Орбан висунув вимоги до України щодо «захисту угорської меншини», а якщо не виконаємо - обіцяє заблокувати наш вступ в ЄС.

Це *******, чистий путінізм і зазіхання на наш суверенітет.

Серед цих вимог:
- офіційно назвати Закарпатську область «історично угорською територією» і забезпечити там офіційне функціонування угорської мови;
- обовʼязкова квота для угорців на виборах до парламенту і звільнення їх від обовʼязку володіти українською мовою.

Угорщина називає ці вимоги «критичними».

Скільки ще Євросоюз буде терпіти цю русняву шлюху в своїх членах?
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27.06.2024 08:42 Ответить
Відхрещуватися буде і він, і від ньогоhttps://republic.com.ua/article/vidhreshhuvatisya-bude-i-vin-i-vid-nogo.html#respond
https://republic.com.ua/article/vidhreshhuvatisya-bude-i-vin-i-vid-nogo.html

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27.06.2024 08:46 Ответить
навіщо??
вже з Тонгой підписано
-можно спати спокійно
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27.06.2024 09:19 Ответить
 
 