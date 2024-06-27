Президент Словаччини Пеллегріні та Зеленський зустрінуться 27 червня у Брюсселі

Новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що проведе свою першу двосторонню зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у четвер у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС 27-28 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Pravda.sk.

"Ми запланували, хоча я поки не знаю, чи вона відбудеться, ще одну особисту двосторонню зустріч між нами також у Вашингтоні на саміті НАТО в липні. Це будуть дві зустрічі, які передуватимуть моєму офіційному візиту до України", - зазначив Пеллегріні.

Він зауважив, що з нетерпінням чекає на цю зустріч, бо хоче розповісти своєму колезі "про все, що, можливо, менш розголошується в Словаччині, але робиться і вирішується у зв'язку з підтримкою України".

"Так, у Словаччині іноді виникає такий парадокс, що, можливо, риторика чи політична тактика – це одне, але я завжди кажу нашим союзникам, що вони повинні судити про Словаччину на основі реальності, а не газетної статті чи заголовка, або якогось одного сильного речення", - резюмував лідер Словаччини.

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