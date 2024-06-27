Президент Словакии Пеллегрини и Зеленский встретятся 27 июня в Брюсселе

Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что проведет свою первую двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в четверг в Брюсселе во время саммита лидеров ЕС 27-28 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Pravda.sk.

"Мы запланировали, хотя я пока не знаю, состоится ли она, еще одну личную двустороннюю встречу между нами также в Вашингтоне на саммите НАТО в июле. Это будут две встречи, которые будут предшествовать моему официальному визиту в Украину", - отметил Пеллегрини.

Он отметил, что с нетерпением ждет этой встречи, потому что хочет рассказать своему коллеге "обо всем, что, возможно, менее разглашается в Словакии, но делается и решается в связи с поддержкой Украины".

"Да, в Словакии иногда возникает такой парадокс, что, возможно, риторика или политическая тактика - это одно, но я всегда говорю нашим союзникам, что они должны судить о Словакии на основе реальности, а не газетной статьи или заголовка, или какого-то одного сильного предложения", - резюмировал лидер Словакии.

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