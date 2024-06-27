Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки підсанкційних російських виконавців

Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні. Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти. На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у РФ, ліквідувавши юридичну особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії