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Новини Санкції проти Росії
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Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки підсанкційних російських виконавців

підсанкційний російський співак Лепс

Найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify видалив сторінки російських виконавців, проти яких США та Євросоюз запровадили санкції за активну підтримку війни в Україні. Серед них – Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Чичеріна та гурт "Любе".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Сервіс потокових трансляцій Spotify, який дозволяє прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти. На квітень 2024 року ним користувалися 615 мільйонів людей на місяць, більш як третина з них платні передплатники.

У липні 2020 року сервіс офіційно був запущений у Росії, проте у квітні 2022 року зупинив роботу в країні через російське військове вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій офіс у РФ, ліквідувавши юридичну особу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії

Автор: 

росія (65829) санкції (12043) артисти (216) співак (42)


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Топ коментарі
+12
Very good. F*ck em
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27.06.2024 22:46
+5
Лепс то що таке? Хтось слухав цього придурка?
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27.06.2024 23:25
+4
Бувають й добрі новини
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27.06.2024 22:48
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Very good. F*ck em
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27.06.2024 22:46 Відповісти
Бувають й добрі новини
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27.06.2024 22:48 Відповісти
Рогозин рассказал, как сжигал украинские книги на Запорожье и сравнил себя с Гитлером (видео)
https://focus.ua/*******-novosti/654734-rogozin-rasskazal-kak-szhigal-ukrainskie-knigi-na-zaporozhe-i-sravnil-sebya-s-gitlerom-video
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27.06.2024 22:55 Відповісти
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28.06.2024 08:23 Відповісти
туда этот мусор
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27.06.2024 23:09 Відповісти
як підар може одночасно любити скрєпи , ненавидіти "запад" ,любити спотіфай, ненавидіти сонячні пляжі мурманська , любити бмв , ненавидіти московію і емігрувати в сполучєні штати ....

підари як ви це робите це ж навіть божевільним не під силу
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27.06.2024 23:21 Відповісти
Лепс то що таке? Хтось слухав цього придурка?
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27.06.2024 23:25 Відповісти
FofudyaFufay
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28.06.2024 00:16 Відповісти
Звісно, це не завадить і надалі зросійщеним українцям слухати їх музику.
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28.06.2024 00:54 Відповісти
да, я накачал все треки Любэ на телефон и импортировал их в Спотифай) так что слушаю с комфортом
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08.07.2024 03:40 Відповісти
Зрозумів, можна було й не писати, що ви дебіл.
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15.07.2024 20:49 Відповісти
Эти розовые пони нечего не могут нормально сделать. Почему Вику Цыганову не удалили. Она обеспечивает оборудованием орков. И поет песни в которых призывает убивать украинцев.
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28.06.2024 02:00 Відповісти
Пиємно читати - болото смердить всюди по світу однаково.
руцкій язик теж смердить - краще щоб в Україні всі розмовляли по Українськи.
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28.06.2024 03:13 Відповісти
 
 