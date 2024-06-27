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Новини Війна
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Окупанти атакували дроном село на Херсонщині. Є поранені

Росіяни скинули вибухівку на цивільних на Херсонщині

Ввечері 27 червня російські загарбники скинули вибухівку з дрона на село Новодмитрівці Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждали двоє осіб.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалі - 66-річний чоловік та 71-річна жінка. В обох вибухові травми та контузії. Також чоловік отримав поранення ноги. А у постраждалої жінки - поранення передпліччя та живота.

Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.

Також Херсонська ОВА повідомила, що під російський обстріл потрапив мешканець села Козацьке. 57-річний чоловік зазнав вибухової травми. У нього також травматична ампутація пальця на руці. Чоловікові надають необхідну допомогу.

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Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


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