На Херсонщині окупанти обстріляли поле: знищено 25 га озимої пшениці. ФОТОрепортаж

Вдень, 27 червня, російські загарбники обстріляли поле поблизу села Шляхове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти гатили з артилерії.

Через ворожий обстріл сталася пожежа. Внаслідок цього було знищено пʼять гектарів озимої пшениці.

В ОВА додали, що постраждалих немає. Також там показали фото наслідків обстрілу рашистів.

До слова, минулого тижня на Херсонщині через ворожі обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.

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