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Новини Фото Війна
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На Херсонщині окупанти обстріляли поле: знищено 25 га озимої пшениці. ФОТОрепортаж

Вдень, 27 червня, російські загарбники обстріляли поле поблизу села Шляхове Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що окупанти гатили з артилерії.

Через ворожий обстріл сталася пожежа. Внаслідок цього було знищено пʼять гектарів озимої пшениці.

В ОВА додали, що постраждалих немає. Також там показали фото наслідків обстрілу рашистів.

На Херсонщині окупанти обстріляли поле: знищено 25 га озимої пшениці

На Херсонщині окупанти обстріляли поле: знищено 25 га озимої пшениці

На Херсонщині окупанти обстріляли поле: знищено 25 га озимої пшениці

На Херсонщині окупанти обстріляли поле: знищено 25 га озимої пшениці

До слова, минулого тижня на Херсонщині через ворожі обстріли горіли поля із збіжжям та лісопосадка.

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Автор: 

обстріл (28973) Херсонська область (5847)


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Хіба хтось сумнімався, шо потвори то уроди?
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27.06.2024 21:54 Відповісти
кацапская саранча.
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29.06.2024 21:08 Відповісти
 
 