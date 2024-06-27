В Херсонской области оккупанты обстреляли поле: уничтожено 25 га озимой пшеницы. ФОТОрепортаж

Днем, 27 июня, российские захватчики обстреляли поле вблизи села Шляховое Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оккупанты били из артиллерии.

Из-за вражеского обстрела произошел пожар. В результате этого было уничтожено пять гектаров озимой пшеницы.

В ОВА добавили, что пострадавших нет. Также там показали фото последствий обстрела рашистов.

К слову, на прошлой неделе на Херсонщине из-за вражеских обстрелов горели поля с зерном и лесопосадка.

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