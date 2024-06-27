В Херсонской области оккупанты обстреляли поле: уничтожено 25 га озимой пшеницы. ФОТОрепортаж
Днем, 27 июня, российские захватчики обстреляли поле вблизи села Шляховое Бериславского района Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты били из артиллерии.
Из-за вражеского обстрела произошел пожар. В результате этого было уничтожено пять гектаров озимой пшеницы.
В ОВА добавили, что пострадавших нет. Также там показали фото последствий обстрела рашистов.
К слову, на прошлой неделе на Херсонщине из-за вражеских обстрелов горели поля с зерном и лесопосадка.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий27.06.2024 21:54 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Victor Bilousenko
показать весь комментарий29.06.2024 21:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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