Німеччина та Нідерланди виступили проти збільшення фінансування оборони ЄС, - Bloomberg

Німеччина та Нідерланди підштовхнули лідерів ЄС відмовитися від формулювання спільних витрат на оборону, попри спротив з боку інших держав-членів, які вважають, що для нарощування можливостей блоку необхідні додаткові ресурси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агенство Bloomberg.

Зазначається, що у четвер, 27 червня, лідери ЄС узгодили свої стратегічні пріоритети на наступні п'ять років, які включають цілі зміцнення безпеки та оборони. Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав опозицію Німеччини щодо збільшення спільних витрат на покриття прогалин у спроможності блоку в той час, коли його внутрішній бюджет перебуває у напруженому стані.

"Деякі лідери були здивовані тим, що в розпал війни в Україні, Німеччина за підтримки Нідерландів блокуватимуть прогрес щодо варіантів фінансування, а не обговорюватимуть, як збільшити та прискорити нарощування оборони", – йдеться у матеріалі.

Під час бурхливої ​​дискусії деякі лідери, включно з Данії та Польщі, зазначили, що добре, що ні Росія, ні президент України Володимир Зеленський не були в залі під час таких висловлювань.

У матеріалі йдеться про те, що Шольц може розраховувати на підтримку прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду, щоб заблокувати будь-який прогрес у фінансуванні. Обидва борються проти додаткових європейських ресурсів, включаючи спільний борг, до того, як інші варіанти будуть вичерпані.

Нагадаємо, новий генеральним секретарем НАТО обрано Марка Рютте.

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