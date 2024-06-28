Лідери ЄС визначились з новим керівництвом Євросоюзу на наступні 5 років

Глави держав та урядів Європейського союзу прийняли рішення щодо призначення нових керівників у ключових органах ЄС на наступні 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".

Зазначається, що лбговорення розподілу посад відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради (саміту ЄС). Після дискусії, що тривала близько години, лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців, кандидатури яких раніше були погоджені на робочому рівні.

За підсумками дискусії Урсула фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) була призначена на посаду президентки Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Остаточно вона буде затверджена на посаді у разі позитивного голосування в Європейському парламенті, що відбудеться 18 липня. Фон дер Ляєн має отримати як мінімум 361 голос на підтримку, і її шанси на успіх оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні ЄП матиме близько 400 голосів, хоча існує імовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.

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Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта від соціал-демократів, якого лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

А нинішня прем'єрка Естонії Кая Каллас займе посаду оічльниці дипломатичної служби ЄС, тобто вона стане Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики.

Очікується, що президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Метсола, яка, як і фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП; це рішення, втім, лишається за Європарламентом.

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