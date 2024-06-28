Лідери ЄС визначились з новим керівництвом Євросоюзу на наступні 5 років
Глави держав та урядів Європейського союзу прийняли рішення щодо призначення нових керівників у ключових органах ЄС на наступні 5 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда".
Зазначається, що лбговорення розподілу посад відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради (саміту ЄС). Після дискусії, що тривала близько години, лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців, кандидатури яких раніше були погоджені на робочому рівні.
За підсумками дискусії Урсула фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) була призначена на посаду президентки Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.
Остаточно вона буде затверджена на посаді у разі позитивного голосування в Європейському парламенті, що відбудеться 18 липня. Фон дер Ляєн має отримати як мінімум 361 голос на підтримку, і її шанси на успіх оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні ЄП матиме близько 400 голосів, хоча існує імовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.
Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта від соціал-демократів, якого лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.
А нинішня прем'єрка Естонії Кая Каллас займе посаду оічльниці дипломатичної служби ЄС, тобто вона стане Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики.
Очікується, що президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Метсола, яка, як і фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП; це рішення, втім, лишається за Європарламентом.
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Управление Россией до сих пор проходит по системе, заложенной в Золотой Орде. Об этом идет речь в книге российского ученого Геннадия Тюньдешева «Великий хан Батый - основатель Российской государственности». То, что останки Киевской Руси и Золотой Орды существовали в своеобразном симбиозе, это основа не только евразийской теории (возникшей в первой трети ХХ века), но и система мировоззрения множества российских историков. Поэтому Геннадий Тюньдешев, доцент Института истории и права Хакасского государственного университета и кандидат юридических наук, в своей книге лишь систематизировал эти теории. Созданное ханом Батыем государство существует до сих пор, хотя государственным языком теперь является русский (смесь славянского с тюркским), о языке основателя Российской империи напоминают термины в названиях институтов государственной власти и права как: «казначейство», «таможня», «закон», «деньги», «дума», «ямская служба», «кара», «караул» и т.д. «Нынешняя Россия формировалась не на почве Киевской Руси, которая распалась на несколько суверенных государств еще в XII веке, за век до появления «монголов», не в соперничестве с ордынцами, с которыми не было у русских трений на религиозной или культурной почве. Россия возникла на совершенно новой московской почве, которая была органической частью золотоордынской государственности; она выросла из соперничества Московии с ханствами, входившими ранее в Золотую Орду, за право наследия распадающегося великого государства», - пишет автор книги. Традиции Золотой Орды надолго укоренились в жизни России. Многие законы и элементы культуры Золотой Орды были настолько прочны, что существовали не только в эпоху немецких царей России, но и дожили до наших дней.
россия - это Золотая Орда, а не Киевская Русь.