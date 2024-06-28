Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу, - МАГАТЕ

На цьому тижні обстрілами та пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

За словами гендиректора МАГАТЕ Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. У заяві зазначається, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.

Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Останній інцидент стався всього через кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в місті Енергодар… призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них розрядилася резервна батарея", - йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ зазначали, що втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння.



У звіті додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними ядерною безпекою під час війни.

Нагадаємо, 14 червня фахівці МАГАТЕ повідомили, що на ЗАЕС вибухнула міна, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем.

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