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Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу, - МАГАТЕ

заес,аес,запорізька

На цьому тижні обстрілами та пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу  біля Запорізької атомної електростанції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

За словами гендиректора МАГАТЕ Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. У заяві зазначається, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.

Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Останній інцидент стався всього через кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в місті Енергодар… призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них розрядилася резервна батарея", - йдеться у повідомленні.

У МАГАТЕ зазначали, що втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння.

У звіті додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними ядерною безпекою під час війни. 

Нагадаємо, 14 червня фахівці МАГАТЕ повідомили, що на ЗАЕС вибухнула міна, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем.

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Автор: 

МАГАТЕ (720) Запорізька АЕС (1415) Гроссі Рафаель (296)


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І жодного слова про те, хто саме обстріляв ЗАЕС. Знову снаряди, що у повітрі кувиркаються
А та міна, що 14го вибухнула? На думку експєрдаф МАГАТЕ була частиною обладнання станції? Чи то декорація зі свят лишилась?
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28.06.2024 07:57 Відповісти
АргентинськоХйлівська підстилка Гроссі!
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28.06.2024 08:07 Відповісти
Цікаво, а хто ж цю станцію зруйнував? Вітер?

А ще цікаво, скільки мільярдів ***** заплатило Гроссі за всі ці занепокоєння.
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28.06.2024 08:10 Відповісти
Цікаво, а хто ж цю станцію зруйнував? Вітер?

Цікаво де станція знаходилася, бо
"... станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС". А в який бік від ЗАЕС?

Якщо вона була за 16км від ЗАЕС десь на правому березі, тоді питань нема. А якщо на лівому березі, за 16км десь на захід, на схід чи на південь від ЗАЕС?
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28.06.2024 16:14 Відповісти
Кожне занепокоєння по прайсу)
Вважаєте, "глибоке занепокоєння" легко озвучувати?)))
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28.06.2024 09:07 Відповісти
 
 