Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу, - МАГАТЕ
На цьому тижні обстрілами та пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.
За словами гендиректора МАГАТЕ Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій. У заяві зазначається, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.
Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Останній інцидент стався всього через кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в місті Енергодар… призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них розрядилася резервна батарея", - йдеться у повідомленні.
У МАГАТЕ зазначали, що втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння.
У звіті додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними ядерною безпекою під час війни.
Нагадаємо, 14 червня фахівці МАГАТЕ повідомили, що на ЗАЕС вибухнула міна, розташована поруч із водоймою-охолоджувачем.
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А та міна, що 14го вибухнула? На думку експєрдаф МАГАТЕ була частиною обладнання станції? Чи то декорація зі свят лишилась?
А ще цікаво, скільки мільярдів ***** заплатило Гроссі за всі ці занепокоєння.
Цікаво де станція знаходилася, бо
"... станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС". А в який бік від ЗАЕС?
Якщо вона була за 16км від ЗАЕС десь на правому березі, тоді питань нема. А якщо на лівому березі, за 16км десь на захід, на схід чи на південь від ЗАЕС?
Вважаєте, "глибоке занепокоєння" легко озвучувати?)))