Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 540 490 осіб (+1170 за добу), 8066 танків, 14 423 артсистеми, 15 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 540 490 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 2431 (+11)
Топ коментарі
+27 Qq Qqq #455433
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+23 igor shmatko
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166!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1170! чумардосів за день.
Арта 61!, броня 45, логістика 46
Броня виповзла, танчики круто згоріли. Арти норм накосили. М'ясо знищується планомірно. Літачок супер! Спецтехніка файно)
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 540 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
Ну що, не чокаючись? 🍷
Арта радує, на разі в червні 1 239 стволів, попередній місячний рекорд травень ц.р. 1 160 стволів. Неповні два місяці травень-червень арти намолотили більш ніж за 22 рік (2 020), та що там, у липні випередемо 23 рік (6 462) залишилося пів тисячі стволів.