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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 540 490 осіб (+1170 за добу), 8066 танків, 14 423 артсистеми, 15 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 540 490 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем – 14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2431 (+11)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни втратили понад 300 військовослужбовців на Покровському напрямку, - Генштаб

Ліквідація російських військових та техніки

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468)


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Топ коментарі
+27
Минув 3778 день москальсько-української війни.
166!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1170! чумардосів за день.
Арта 61!, броня 45, логістика 46
Броня виповзла, танчики круто згоріли. Арти норм накосили. М'ясо знищується планомірно. Літачок супер! Спецтехніка файно)
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 540 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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28.06.2024 08:37
+23
👍Оце хлопці "накували" залізяччя, та знищили кацапів. Молодці! Гарна робота! Слава ЗСУ!
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28.06.2024 08:03
+16
Дуже гарна робота і нарешті літак . Слава ЗСУ !
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28.06.2024 08:21
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👍Оце хлопці "накували" залізяччя, та знищили кацапів. Молодці! Гарна робота! Слава ЗСУ!
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28.06.2024 08:03 Відповісти
Слава Силам оборони України!
Сили оборони - Збройні Сили України, а також інші утворені відповідно до законів України військові формування,
правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави.
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28.06.2024 08:11 Відповісти
Дуже гарна робота і нарешті літак . Слава ЗСУ !
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28.06.2024 08:21 Відповісти
Хтось учора написв на "Цензорі" що кацапи на вертольотах перекидають ********** і харчі оточеним на агрегатному заводі у Вовчанську А я спитав: "Якби було так - невже у наших "Стінгери" чи "Піруни" закінчилися?
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28.06.2024 09:50 Відповісти
Навіть зу-23-2...
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28.06.2024 10:54 Відповісти
Агрегатний завод - пастка на живця
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28.06.2024 11:46 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!!!!!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Оце так врожай! 👍👍👍👍👍👍
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28.06.2024 08:24 Відповісти
Минув 3778 день москальсько-української війни.
166!! одиниць техніки, 1 пєпєлац та 1170! чумардосів за день.
Арта 61!, броня 45, логістика 46
Броня виповзла, танчики круто згоріли. Арти норм накосили. М'ясо знищується планомірно. Літачок супер! Спецтехніка файно)
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 540 000!!! це більше, ніж таке місто, як Оренбург. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 7 000! рил.
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28.06.2024 08:37 Відповісти
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28.06.2024 08:39 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!!))
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28.06.2024 12:14 Відповісти
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28.06.2024 11:49 Відповісти
День Конституції України - державне свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року.
Ну що, не чокаючись? 🍷
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28.06.2024 08:57 Відповісти
На яке "гарант" ложив маленьке, обрізане і прищепнуте рояллю!
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28.06.2024 09:47 Відповісти
І літачок!!! 💛💙
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28.06.2024 09:06 Відповісти
Велика подяка нашим найкращим хлопцям та дівчатам із ЗСУ, нацгвардії, прикордонних військ, поліції та СБУ. Слава Україні!!!
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28.06.2024 09:36 Відповісти
540 тисяч вже не ювілей, а чергові 10 тисяч.
Арта радує, на разі в червні 1 239 стволів, попередній місячний рекорд травень ц.р. 1 160 стволів. Неповні два місяці травень-червень арти намолотили більш ніж за 22 рік (2 020), та що там, у липні випередемо 23 рік (6 462) залишилося пів тисячі стволів.
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28.06.2024 11:33 Відповісти
 
 