Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 540 490 осіб (+1170 за добу), 8066 танків, 14 423 артсистеми, 15 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 540 490 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб,

танків ‒ 8066 (+24) од,

бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,

артилерійських систем – 14423 (+60) од,

РСЗВ – 1109 (+1) од,

засоби ППО ‒ 871 (+3) од,

літаків – 360 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),

крилаті ракети ‒ 2329 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 2431 (+11)

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