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Господарський суд Києва може узаконити нову "схему" рейдерства державного майна, - юрист

Господарський суд м. Києва не помітив необхідність отримання згоди балансоутримувача майна на передачу його активів іншій організації. Тим самим зацікавлені в тому особи намагаються створити небезпечний для країни прецедент, згідно з яким може бути легалізовано нову схему "перекидки" держмайна, попри прописаний Урядом механізм його передачі, вважають юристи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили юристи.

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Так, минулого місяця рішенням Господарського суду м.Києва від 02.05.2024 була визнана такою, що, на його погляд, відповідає законодавству, передача частини Єдиного майнового комплексу від державного підприємства "Український державний геологорозвідувальний інститут"( ДП "УКРДГРІ") до Міністерства освіти та науки України - на баланс Львівському національному університету імені Івана Франка. Рішення про таку передачу ухвалив Фонд державного майна України ще рік тому, у квітні 2023 року.

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Проте, представники ДП "УКРДГРІ" у відповіді на відзив відповідача зазначили, що в процесі ухвалення такого рішення не було отримано згоду самого балансоутримувача - підприємства (в господарському віддані якого перебуває спірне майно, що є складовою Єдиного майнового комплексу), як того вимагає пункт 7 Положення про порядок передачі об`єктів права державної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482. Крім того, вважають в Інституті, як свідчать матеріали справи, окремий виділ відчужуваного майна з Єдиного майнового комплексу Інституту не здійснювався.

"Зважаючи на те, що ДП "УКРДГРІ" має значні борги із заробітної плати та перед податковою, в Інституті сподівалися або на компенсацію або, принаймні, на включення активів підприємства до переліку об’єктів малої приватизації та прийняття рішення про приватизацію, - заявили представники "УКРДГРІ" в суді. Тим більше, що майно Інституту вже тривалий час перебуває в податковій заставі та під арештом. Але, на думку юриста, ФДМУ знехтував інтересами як трудового колективу, так і держави, одноосібно, без згоди Інституту, прийнявши рішення про передачу майна попри пряму вимогу законодавства щодо отримання згоди підприємства, у чиєму оперативному управлінні чи то господарському віддані перебуває майно. Внаслідок таких дій, за рішенням Іменем України у власність сторонньої для Інституту юридичної особи перейшла нерухомість у Львові площею понад 3,7 тис. кв.м. Яку, можливо, вже зовсім скоро можна буде побачити в чергових переліках новобудов міста", - йдеться в коментарі адвоката.

"Створено небезпечний прецедент, коли одноосібним рішенням суддів спотворюється чітко визначена Урядом процедура передачі майна від одного державного підприємства до іншого. Фактично, за рішенням Суду відтепер можна забирати будь-що в будь-якого держпідприємства та передавати його до іншого, ймовірно потакаючи інтересам зацікавлених осіб у вигляді держчиновників, за якими можуть стояти приватні інтереси окремого інвестора.Наприклад, на місті лабораторного корпусу незабаром може з'явитися новобудова. При цьому даною "новелою" суд повністю проігнорував необхідність виплати боргів з заробітної платні науковцям та заборгованості з податків державі. В умовах війни це виглядає особливо цинічно", - коментує Голова Адвокатського Бюро "Ципін і партнери" Денис Ципін.

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За його словами Фонд, як орган управління, мав би виставити на приватизацію комплекс, щоб погасити борги підприємства по заробітній платі та отримати кошти від приватизації до бюджету.

"А замість цього Фонд самостійно здійснив перерозподіл майна без згоди підприємства попри податкову заставу і арешт переданого майна до інших - в результаті якого вчені геологи та держава залишилися без погашених боргів", - вважає Денис Ципін.

Таким чином, на думку адвоката, завдяки рішенню Іменем України, прийнятим - Крістіною Поляковою, суддею Господарського суду м.Києва, може бути створено новий порядок захвату державного майна.

Наразі ДП "УКРДГРІ" подало апеляцію до Північного апеляційного господарського суду і сподівається, що він таки побачить порушення норм законодавства, інтересів суспільства і держави.

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Автор: 

Київ (19626) рейдерство (402) суд (11731)


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Топ коментарі
+1
Поки ви там на фронті саперними лопатками граєтеся та ямки копаєте, то державні люди тут у непростих умовах реальними справами займаються
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28.06.2024 10:43
+1
Логічно. Це ж суд.
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28.06.2024 10:47
+1
не забуваємо від кого судді отримують зарплатню та потім пожиттєве утримання..., але то таке, суди в цілому та судді окремо давно вже обслуговують інтереси шахраїв та злочинців всіх калібрів, аби добре платили... поки не будуть знімати с суддів всі привілеї за дії всупереч законів країни, все так й буде йти...
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28.06.2024 10:59
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Поки ви там на фронті саперними лопатками граєтеся та ямки копаєте, то державні люди тут у непростих умовах реальними справами займаються
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28.06.2024 10:43 Відповісти
Логічно. Це ж суд.
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28.06.2024 10:47 Відповісти
Для цього птєнцов, портнова+лукаш+підрахуя+льовочкиних, і просували на ці посади!!
Усі голови ВРУ не за дарма так голосуваннями їх у ВРУ просто опікувалися!! Пора уже їм, і гадити в Україні!! Посаду та майнові статки суддівських сімейних кланів/каст, треба ВІДРОБЛЯТИ!!!…
Тому ми, і не в НАТО до цих пір, бо судддівські клани/касти є, а чесного судочинства, так і не має, упродовж 30+ років!
Ось такий він, дивний збіг обставин, та їх наслідки, для Українців!
А так, у цілому, згідно усяких рішень рад добропорядності від суддівських, вони «дуже порядні, господарники власних МАЄТКІВ!!
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28.06.2024 10:52 Відповісти
не забуваємо від кого судді отримують зарплатню та потім пожиттєве утримання..., але то таке, суди в цілому та судді окремо давно вже обслуговують інтереси шахраїв та злочинців всіх калібрів, аби добре платили... поки не будуть знімати с суддів всі привілеї за дії всупереч законів країни, все так й буде йти...
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28.06.2024 10:59 Відповісти
Справа а тому, що право власності на дане майно не змінюється - майно як було, так і залишається державною власністю.
Йдеться про зміну речового права на це майно - з господарського відання ДП на оперативне управління ЛНУ, що вчинено уповноваженим на це органом - ФДМУ.
Тому про жодні прецеденти "новітнього рейдерства", як про це написано у даній новинарі, не йдеться.
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28.06.2024 11:26 Відповісти
Та невже? Хіба будь-яке речове право не підлягає захисту на рівні з правом власності?
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28.06.2024 17:12 Відповісти
Ви все вірно відмітили. Але.
Ні я, а ні Ви не дочитались змісту описової частині рішення госпсуду. Бо виявляється, що речове право господарського відання на майно за позивачем ДП у Реєстрі до видачі ФДМУ спірного наказу не було зареєстроване.
Ось цитата: "Третя особа зазначила, що на момент прийняття оскаржуваного наказу відповідачем-1 відомості про речові права інших осіб на спірне нерухоме майно в державному реєстрі були відсутні, відтак третя особа набула права на таке майно вільним від незареєстрованих прав інших осіб та обтяжень.".
Таким чином, позивач із самомго початку мав слабку правову позицію відносно захисту свого права. Тому й спосіб захисту обрав, як виявилось, хибний - не визнання за собою речового права, що оспорюється іншими особами, а визнання неправомірним і скасування актів держорганів, тобто наказів ФДМУ і Міносвіти.
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28.06.2024 20:02 Відповісти
І що з того? Закон про реєстрацію речових прав та їх обтяжень прийнятий після передачі майна у господарське відання. Як відомо, закон зворотньої дії у часі немає і застосовується виключно до правовідносин, що виникли після набрання ним чинності.
З таким же успіхом можна незаконно позбавити права на постійне користування земельними ділянками всіх громадян України, які набули ці речові права на початку 90-х за рішеннями органів місцевого самоврядування, але не зареєстрували їх у реєстрі.
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28.06.2024 21:09 Відповісти
Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", якому до речі вже 20 років, не створює нове право, а лише дозволяє належно захистити існуючі речові права.
Якби ДП за ці роки до моменту видачі спірного наказу ФДМУ зареєструвало своє право на майно, то й наказу цього не було б, оскільки був би відсутній правовий механізм його реалізації.
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28.06.2024 21:29 Відповісти
Так ніхто ж не говорить про створення нового права. А то виходить наче самі вигадали і самі ж спростували).
Ви мали б знати, що всі держоргани і держпідприємства діють лише по вказівках згори. Якщо не було вказівки реєстрації речового права на майно у держреєстрі, це означає що не виникало такої нагальної потреби у цьому. Також відсутність реєстрації у реєстрі не означає недійсність речового права, яке виникло раніше до набрання чинності законом.
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29.06.2024 00:33 Відповісти
Судячи з Вашої репліки, Ви не працювали на держпідприємстві чи в держсекторі.
Жодних перешкод для інвентарищації нерухомого майна через БТІ та держреєстрації речового права у цього ДП не було. А мала місце лише некомпетентність і недалекоглядність його керівників.
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29.06.2024 00:45 Відповісти
Так, не працювали. Але знову ж таки, відсутність такої реєстрації не означає недійсність речового права.
До чого тут інвентаризація? Це лише внутрішній бухгалтерський суботник. Вона чи результати її проведення не посвідчує жодних прав на майно.
Якби було прийнято таке рішення, то на його виконання мали б бути витрачені певні суми коштів. Але якщо такого рішення не було, то для дп в цьому не було потреби.
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29.06.2024 01:07 Відповісти
Крім того, навіть без реєстрації речового права у реєстрі чи з такою механізм реалізації відчуження цього права був грубо порушений, адже всупереч спеціалізованому нормативно-правовому акту, де він закріплений, не було отримано обов'язкової згоди суб'єкта цього речового права.
Тому наказ в будь-якому разі був би незаконний без отримання попередньої згоди суб'єкта права господарського відання на відчуження майна.
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29.06.2024 00:43 Відповісти
Наявність і правомірність набуття речового права ДП ніхто не оспорював, його просто нахабно порушили і незаконно позбавили неправомірними актами органів держвлади.
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28.06.2024 21:13 Відповісти
"створити небезпечний для країни прецедент"

А хіба в Україні прецедентне право?
Є постанова уряду, який є нормативним актом. Рішення суду нормативним актом не є і не може використовуватись в інший ситуації.
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28.06.2024 11:43 Відповісти
Там мався на увазі кримінальний прецедент, не правовий, який в принципі неможливий в Україні
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28.06.2024 17:13 Відповісти
 
 