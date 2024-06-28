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Хозяйственный суд Киева может узаконить новую "схему" рейдерства государственного имущества, - юрист

Частину майна УКРДГРІ можуть передати МОН. Юристи кажуть про рейдерство

Хозяйственный суд г. Киева не заметил необходимость получения согласия балансодержателя имущества на передачу его активов другой организации. Тем самым заинтересованные в том лица пытаются создать опасный для страны прецедент, согласно которому может быть легализована новая схема "переброски" госимущества, несмотря на прописанный Правительством механизм его передачи, считают юристы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили юристы.

Так, в прошлом месяце решением Хозяйственного суда г. Киева от 02.05.2024 была признана такой, что, на его взгляд, соответствует законодательству, передача части Единого имущественного комплекса от государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" (ГП "УКРГГРИ") в Министерство образования и науки Украины - на баланс Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. Решение о такой передаче принял Фонд государственного имущества Украины еще год назад, в апреле 2023 года.

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Однако, представители ГП "УКРГГРИ" в ответе на отзыв ответчика отметили, что в процессе принятия такого решения не было получено согласие самого балансодержателя - предприятия (в хозяйственном ведении которого находится спорное имущество, являющееся составляющей Единого имущественного комплекса), как того требует пункт 7 Положения о порядке передачи объектов права государственной собственности, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 21.09.1998 № 1482. Кроме того, считают в Институте, как свидетельствуют материалы дела, отдельное выделение отчуждаемого имущества из Единого имущественного комплекса Института не осуществлялось.

"Учитывая то, что ГП "УКРГГРИ" имеет значительные долги по заработной плате и перед налоговой, в Институте надеялись или на компенсацию или, по крайней мере, на включение активов предприятия в перечень объектов малой приватизации и принятия решения о приватизации, - заявили представители "УКРГГРИ" в суде. Тем более, что имущество Института уже длительное время находится в налоговом залоге и под арестом. Но, по мнению юриста, ФГИУ пренебрег интересами как трудового коллектива, так и государства, единолично, без согласия Института, приняв решение о передаче имущества несмотря на прямое требование законодательства о получении согласия предприятия, в чьем оперативном управлении или хозяйственном отдании находится имущество. В результате таких действий, по решению Именем Украины в собственность постороннего для Института юридического лица перешла недвижимость во Львове площадью более 3,7 тыс. кв.м. Которую, возможно, уже совсем скоро можно будет увидеть в очередных перечнях новостроек города", - говорится в комментарии адвоката.

"Создан опасный прецедент, когда единоличным решением судей искажается четко определенная Правительством процедура передачи имущества от одного государственного предприятия к другому. Фактически, по решению Суда отныне можно забирать что-либо у любого госпредприятия и передавать его другому, вероятно потакая интересам заинтересованных лиц в виде госчиновников, за которыми могут стоять частные интересы отдельного инвестора. например, на месте лабораторного корпуса вскоре может появиться новостройка. При этом данной "новеллой" суд полностью проигнорировал необходимость выплаты долгов по заработной плате ученым и задолженности по налогам государству. В условиях войны это выглядит особенно цинично", - комментирует Глава Адвокатского Бюро "Цыпин и партнеры" Денис Цыпин.

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По его словам Фонд, как орган управления, должен был бы выставить на приватизацию комплекс, чтобы погасить долги предприятия по заработной плате и получить средства от приватизации в бюджет.

"А вместо этого Фонд самостоятельно осуществил перераспределение имущества без согласия предприятия несмотря на налоговый залог и арест переданного имущества к другим - в результате которого ученые геологи и государство остались без погашенных долгов", - считает Денис Цыпин.

Таким образом, по мнению адвоката, благодаря решению Именем Украины, принятым - Кристиной Поляковой, судьей Хозяйственного суда г. Киева, может быть создан новый порядок захвата государственного имущества.

Сейчас ГП "УКРДГРИ" подало апелляцию в Северный апелляционный хозяйственный суд и надеется, что он таки увидит нарушение норм законодательства, интересов общества и государства.

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Автор: 

Киев (25659) рейдерство (918) суд (25136)


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Топ комментарии
+1
Поки ви там на фронті саперними лопатками граєтеся та ямки копаєте, то державні люди тут у непростих умовах реальними справами займаються
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28.06.2024 10:43
+1
Логічно. Це ж суд.
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28.06.2024 10:47
+1
не забуваємо від кого судді отримують зарплатню та потім пожиттєве утримання..., але то таке, суди в цілому та судді окремо давно вже обслуговують інтереси шахраїв та злочинців всіх калібрів, аби добре платили... поки не будуть знімати с суддів всі привілеї за дії всупереч законів країни, все так й буде йти...
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28.06.2024 10:59
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Поки ви там на фронті саперними лопатками граєтеся та ямки копаєте, то державні люди тут у непростих умовах реальними справами займаються
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28.06.2024 10:43 Ответить
Логічно. Це ж суд.
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28.06.2024 10:47 Ответить
Для цього птєнцов, портнова+лукаш+підрахуя+льовочкиних, і просували на ці посади!!
Усі голови ВРУ не за дарма так голосуваннями їх у ВРУ просто опікувалися!! Пора уже їм, і гадити в Україні!! Посаду та майнові статки суддівських сімейних кланів/каст, треба ВІДРОБЛЯТИ!!!…
Тому ми, і не в НАТО до цих пір, бо судддівські клани/касти є, а чесного судочинства, так і не має, упродовж 30+ років!
Ось такий він, дивний збіг обставин, та їх наслідки, для Українців!
А так, у цілому, згідно усяких рішень рад добропорядності від суддівських, вони «дуже порядні, господарники власних МАЄТКІВ!!
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28.06.2024 10:52 Ответить
не забуваємо від кого судді отримують зарплатню та потім пожиттєве утримання..., але то таке, суди в цілому та судді окремо давно вже обслуговують інтереси шахраїв та злочинців всіх калібрів, аби добре платили... поки не будуть знімати с суддів всі привілеї за дії всупереч законів країни, все так й буде йти...
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28.06.2024 10:59 Ответить
Справа а тому, що право власності на дане майно не змінюється - майно як було, так і залишається державною власністю.
Йдеться про зміну речового права на це майно - з господарського відання ДП на оперативне управління ЛНУ, що вчинено уповноваженим на це органом - ФДМУ.
Тому про жодні прецеденти "новітнього рейдерства", як про це написано у даній новинарі, не йдеться.
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28.06.2024 11:26 Ответить
Та невже? Хіба будь-яке речове право не підлягає захисту на рівні з правом власності?
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28.06.2024 17:12 Ответить
Ви все вірно відмітили. Але.
Ні я, а ні Ви не дочитались змісту описової частині рішення госпсуду. Бо виявляється, що речове право господарського відання на майно за позивачем ДП у Реєстрі до видачі ФДМУ спірного наказу не було зареєстроване.
Ось цитата: "Третя особа зазначила, що на момент прийняття оскаржуваного наказу відповідачем-1 відомості про речові права інших осіб на спірне нерухоме майно в державному реєстрі були відсутні, відтак третя особа набула права на таке майно вільним від незареєстрованих прав інших осіб та обтяжень.".
Таким чином, позивач із самомго початку мав слабку правову позицію відносно захисту свого права. Тому й спосіб захисту обрав, як виявилось, хибний - не визнання за собою речового права, що оспорюється іншими особами, а визнання неправомірним і скасування актів держорганів, тобто наказів ФДМУ і Міносвіти.
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28.06.2024 20:02 Ответить
І що з того? Закон про реєстрацію речових прав та їх обтяжень прийнятий після передачі майна у господарське відання. Як відомо, закон зворотньої дії у часі немає і застосовується виключно до правовідносин, що виникли після набрання ним чинності.
З таким же успіхом можна незаконно позбавити права на постійне користування земельними ділянками всіх громадян України, які набули ці речові права на початку 90-х за рішеннями органів місцевого самоврядування, але не зареєстрували їх у реєстрі.
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28.06.2024 21:09 Ответить
Закон "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", якому до речі вже 20 років, не створює нове право, а лише дозволяє належно захистити існуючі речові права.
Якби ДП за ці роки до моменту видачі спірного наказу ФДМУ зареєструвало своє право на майно, то й наказу цього не було б, оскільки був би відсутній правовий механізм його реалізації.
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28.06.2024 21:29 Ответить
Так ніхто ж не говорить про створення нового права. А то виходить наче самі вигадали і самі ж спростували).
Ви мали б знати, що всі держоргани і держпідприємства діють лише по вказівках згори. Якщо не було вказівки реєстрації речового права на майно у держреєстрі, це означає що не виникало такої нагальної потреби у цьому. Також відсутність реєстрації у реєстрі не означає недійсність речового права, яке виникло раніше до набрання чинності законом.
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29.06.2024 00:33 Ответить
Судячи з Вашої репліки, Ви не працювали на держпідприємстві чи в держсекторі.
Жодних перешкод для інвентарищації нерухомого майна через БТІ та держреєстрації речового права у цього ДП не було. А мала місце лише некомпетентність і недалекоглядність його керівників.
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29.06.2024 00:45 Ответить
Так, не працювали. Але знову ж таки, відсутність такої реєстрації не означає недійсність речового права.
До чого тут інвентаризація? Це лише внутрішній бухгалтерський суботник. Вона чи результати її проведення не посвідчує жодних прав на майно.
Якби було прийнято таке рішення, то на його виконання мали б бути витрачені певні суми коштів. Але якщо такого рішення не було, то для дп в цьому не було потреби.
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29.06.2024 01:07 Ответить
Крім того, навіть без реєстрації речового права у реєстрі чи з такою механізм реалізації відчуження цього права був грубо порушений, адже всупереч спеціалізованому нормативно-правовому акту, де він закріплений, не було отримано обов'язкової згоди суб'єкта цього речового права.
Тому наказ в будь-якому разі був би незаконний без отримання попередньої згоди суб'єкта права господарського відання на відчуження майна.
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29.06.2024 00:43 Ответить
Наявність і правомірність набуття речового права ДП ніхто не оспорював, його просто нахабно порушили і незаконно позбавили неправомірними актами органів держвлади.
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28.06.2024 21:13 Ответить
"створити небезпечний для країни прецедент"

А хіба в Україні прецедентне право?
Є постанова уряду, який є нормативним актом. Рішення суду нормативним актом не є і не може використовуватись в інший ситуації.
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28.06.2024 11:43 Ответить
Там мався на увазі кримінальний прецедент, не правовий, який в принципі неможливий в Україні
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28.06.2024 17:13 Ответить
 
 