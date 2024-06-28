Хозяйственный суд Киева может узаконить новую "схему" рейдерства государственного имущества, - юрист

Хозяйственный суд г. Киева не заметил необходимость получения согласия балансодержателя имущества на передачу его активов другой организации. Тем самым заинтересованные в том лица пытаются создать опасный для страны прецедент, согласно которому может быть легализована новая схема "переброски" госимущества, несмотря на прописанный Правительством механизм его передачи, считают юристы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили юристы.

Так, в прошлом месяце решением Хозяйственного суда г. Киева от 02.05.2024 была признана такой, что, на его взгляд, соответствует законодательству, передача части Единого имущественного комплекса от государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" (ГП "УКРГГРИ") в Министерство образования и науки Украины - на баланс Львовскому национальному университету имени Ивана Франко. Решение о такой передаче принял Фонд государственного имущества Украины еще год назад, в апреле 2023 года.

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Однако, представители ГП "УКРГГРИ" в ответе на отзыв ответчика отметили, что в процессе принятия такого решения не было получено согласие самого балансодержателя - предприятия (в хозяйственном ведении которого находится спорное имущество, являющееся составляющей Единого имущественного комплекса), как того требует пункт 7 Положения о порядке передачи объектов права государственной собственности, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 21.09.1998 № 1482. Кроме того, считают в Институте, как свидетельствуют материалы дела, отдельное выделение отчуждаемого имущества из Единого имущественного комплекса Института не осуществлялось.

"Учитывая то, что ГП "УКРГГРИ" имеет значительные долги по заработной плате и перед налоговой, в Институте надеялись или на компенсацию или, по крайней мере, на включение активов предприятия в перечень объектов малой приватизации и принятия решения о приватизации, - заявили представители "УКРГГРИ" в суде. Тем более, что имущество Института уже длительное время находится в налоговом залоге и под арестом. Но, по мнению юриста, ФГИУ пренебрег интересами как трудового коллектива, так и государства, единолично, без согласия Института, приняв решение о передаче имущества несмотря на прямое требование законодательства о получении согласия предприятия, в чьем оперативном управлении или хозяйственном отдании находится имущество. В результате таких действий, по решению Именем Украины в собственность постороннего для Института юридического лица перешла недвижимость во Львове площадью более 3,7 тыс. кв.м. Которую, возможно, уже совсем скоро можно будет увидеть в очередных перечнях новостроек города", - говорится в комментарии адвоката.

"Создан опасный прецедент, когда единоличным решением судей искажается четко определенная Правительством процедура передачи имущества от одного государственного предприятия к другому. Фактически, по решению Суда отныне можно забирать что-либо у любого госпредприятия и передавать его другому, вероятно потакая интересам заинтересованных лиц в виде госчиновников, за которыми могут стоять частные интересы отдельного инвестора. например, на месте лабораторного корпуса вскоре может появиться новостройка. При этом данной "новеллой" суд полностью проигнорировал необходимость выплаты долгов по заработной плате ученым и задолженности по налогам государству. В условиях войны это выглядит особенно цинично", - комментирует Глава Адвокатского Бюро "Цыпин и партнеры" Денис Цыпин.

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По его словам Фонд, как орган управления, должен был бы выставить на приватизацию комплекс, чтобы погасить долги предприятия по заработной плате и получить средства от приватизации в бюджет.

"А вместо этого Фонд самостоятельно осуществил перераспределение имущества без согласия предприятия несмотря на налоговый залог и арест переданного имущества к другим - в результате которого ученые геологи и государство остались без погашенных долгов", - считает Денис Цыпин.

Таким образом, по мнению адвоката, благодаря решению Именем Украины, принятым - Кристиной Поляковой, судьей Хозяйственного суда г. Киева, может быть создан новый порядок захвата государственного имущества.

Сейчас ГП "УКРДГРИ" подало апелляцию в Северный апелляционный хозяйственный суд и надеется, что он таки увидит нарушение норм законодательства, интересов общества и государства.

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