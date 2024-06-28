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Металурги назвали редакцію законопроєкту "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" неприйнятною

металургія

Законопроєкт, ухвалений парламентом в першому читанні 20 червня, не бере до уваги реальну економічну ситуацію в Україні та втрати промисловості за 2,5 роки війни.

Про це заявив Укрметалургпром, передає Цензор.НЕТ.

Мета законопроєкту - імплементувати в українське законодавство положення Директиви ЄС про промислові викиди. Документ передбачає впровадження "інтегрованого дозволу", який встановить для підприємств конкретні екологічні нормативи на викиди й відходи.

Металурги наголошують, що запропонований законопроєктом максимально можливий термін для переходу на нові екологічні стандарти у 7 років з дня застосування висновків, не є достатнім.

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В пресслужбі "Метінвест" зазначають, що в нинішньому вигляді законопроєкт не є прийнятним для галузі, оскільки не враховує реальну економічну ситуацію в Україні і позбавляє сектор ГМК можливостей для розвитку. "Директивою визначено, що висновки НДТМ є орієнтиром для встановлення умов дозволів і компетентний орган може, у певних випадках, встановлювати менш жорсткі значення гранично допустимих викидів. Навіть після 10 років з моменту спливу строку імплементації Директиви відступи є звичайним явищем та широко застосовуються в країнах-членах ЄС", - наголошують в "Метінвест".

Металурги додають, що Україна повинна переймати європейський досвід, оскільки ці зобов’язання ми взяли на себе під час підписання Угоди про асоціацію з ЄС, проте варто враховувати війну в Україні, що сильно впливає на роботу металургійних підприємств. Європейську систему підтримки бізнесу у вигляді багатомільярдних грантів на екологічну модернізацію.

"В ЄС досягненню поточного рівня викидів забруднюючих речовин в повітря передувало майже 30 років впровадження модернізаційних проєктів (профінансованих державним коштом). Підприємства країн-членів ЄС під час запровадження Директиви не стикались із викликами такого масштабу як воєнні дії, що несуть загрозу фізичного знищення чи захоплення виробничих підприємств. З огляду на вищезазначене, Укрметалургпром закликає доопрацювати Проєкт Закону з урахуванням зауважень представників галузі та інших підприємств", - йдеться у зверненні обʼєднання.

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законопроєкт (3613) металургія (1233) Укрметалургпром (89)


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Люди, в стране война и полная жопа, плевать на экологию, хуже точно не будет!!!
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28.06.2024 10:45 Відповісти
Ахметов для Украины зло! У них вечные проблемы, а боготеют как на дрожжах, а в экологию никогда не вкладывают деньги. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАКОН НУЖЕН УЖЕ ДАВНО
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28.06.2024 10:58 Відповісти
Закон "Як напхати патиків в колеса"
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28.06.2024 11:05 Відповісти
"впровадження модернізаційних проєктів (профінансованих державним коштом)."

Замало ахметка доїв Україну з друзями-президентами. Треба ще...
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28.06.2024 12:06 Відповісти
Часу на це було вдосталь!!!
У 90х "Партія зелених "(не плутати з Зе!!!) вимагала усе оце, але цим "рабатадатєлям" треба було збагачуватися і екологія їх не хвилювала аж ніяк...
Нехай тепер у своїх кишенях гроші пошукають, з закордону повертають, кредити беруть, інвесторів шукають...!!!
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28.06.2024 12:52 Відповісти
Головне щоб ахмету сподобалося. Замість того щоб яхти і палаци купувати треба використовувати ******* технології...
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28.06.2024 17:11 Відповісти
 
 