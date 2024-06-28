РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю
Росія планує нарощувати постачання газу до Китаю. У 2027 році Кремль планує запустити "Далекосхідний" маршрут для збільшення об’ємів поставок газу в КНР.
Про це пише "Економічна Правда" з посиланням на російський "Інтерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.
"У 2027 році буде запущено "Далекосхідний" маршрут на 10 млрд кубометрів газу на рік. З виходом "Сили Сибіру" і "Далекосхідного" маршруту на повне завантаження Росія стане найбільшим постачальником газу в Китай", - поділився планами Кремля голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.
Крім цього, він зазначив, що трубопровід "Сила Сибіру" у 2025 році досягне запланованої потужності в 38 млрд кубометрів на рік. Цей газопровід, як відомо, почав працювати наприкінці 2019 року.
Зазначається, що Китай залишатиметься лідером споживання газу у світі.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва намагалася наростити експорт газу до КНР, оскільки санкції країн Заходу вдарили по російському газовому монополісту - "Газпрому".
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