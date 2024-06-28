УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10085 відвідувачів онлайн
Новини газ
1 872 25

РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

Росія планує нарощувати постачання газу до Китаю. У 2027 році Кремль планує запустити "Далекосхідний" маршрут для збільшення об’ємів поставок газу в КНР.

Про це пише "Економічна Правда" з посиланням на російський "Інтерфакс", повідомляє Цензор.НЕТ.

"У 2027 році буде запущено "Далекосхідний" маршрут на 10 млрд кубометрів газу на рік. З виходом "Сили Сибіру" і "Далекосхідного" маршруту на повне завантаження Росія стане найбільшим постачальником газу в Китай", - поділився планами Кремля голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

Крім цього, він зазначив, що трубопровід "Сила Сибіру" у 2025 році досягне запланованої потужності в 38 млрд кубометрів на рік. Цей газопровід, як відомо, почав працювати наприкінці 2019 року.

Зазначається, що Китай залишатиметься лідером споживання газу у світі. 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва намагалася наростити експорт газу до КНР, оскільки санкції країн Заходу вдарили по російському газовому монополісту - "Газпрому".

Читайте також: Нафтогазові доходи бюджету РФ у червні зростуть більш ніж на 50%, – ЗМІ

Автор: 

газ (10479) Китай (4676) росія (65829) поставки (272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

Ще й сама платитиме за це.
показати весь коментар
28.06.2024 17:29
+2
нижче собівартості...чому б ні?
показати весь коментар
28.06.2024 17:33
+1
"Китай заберет газ себе" - правильное название статьи. Ну или газ в обмен на бусы.
показати весь коментар
28.06.2024 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

Ще й сама платитиме за це.
показати весь коментар
28.06.2024 17:29 Відповісти
Так у них других вариантов НЕТ . Правда Китай будет покупать этот газ , по внутренней российской цене , но про это кремляди умалчивают. Газ Китаю намного выгоднее продавать по ситкстоимости , чем за нормальные деньги в ЕС. Газпром боюсь НЕ переживёт такой "бизнес " !
показати весь коментар
28.06.2024 17:32 Відповісти
нижче собівартості...чому б ні?
показати весь коментар
28.06.2024 17:33 Відповісти
А що в них є інша альтернатива ? Кацапи завжди шукають ВИХОДУ. Проте дЄрмак шукає інше. Як обдурити українців. Обкрасти західних партнерів. Підняти рівень статку свого пана зєлєнского. Ось проблема для УКРАЇНЦІВ, а не кацапи чи китайці.
показати весь коментар
28.06.2024 17:33 Відповісти
свого пана зєлєнского
Оце ви тільки що про д'Єрьмака?
показати весь коментар
28.06.2024 17:37 Відповісти
Так-так, тільки про дЄрмака. Він завжди поруч, але не попереду. Бо служка знає своє місце ... вдень. А що там вночі - я свічку не тримаю !
показати весь коментар
28.06.2024 18:23 Відповісти
Кучер знаходиться позаду коня, не попереду.
показати весь коментар
28.06.2024 18:24 Відповісти
Але пан сидить теж позаду кучера. Та й зєлєнскій на жеребця не тягне, скоріше на дохлого пацюка, а дЄрмак на хом'яка, у якого за щоками ... бюджет України.
показати весь коментар
28.06.2024 18:33 Відповісти
д'Єрьмак зєлєй крутить тому, що зєля в державних справах - нуль. Сцена - то його, а трибуна - зовсім ні.
показати весь коментар
28.06.2024 18:35 Відповісти
Ну.. Мечтай в одну руку, сри - в другую. И следи какая быстрей наполнится (с) Плохой Санта
показати весь коментар
28.06.2024 17:39 Відповісти
Так газпром уже и так бонкрот. эффективненько.🤡
показати весь коментар
28.06.2024 17:40 Відповісти
"Китай заберет газ себе" - правильное название статьи. Ну или газ в обмен на бусы.
показати весь коментар
28.06.2024 17:45 Відповісти
Бла бла надування щок
показати весь коментар
28.06.2024 17:53 Відповісти
Так ось заради чого Китай все це замутив!
показати весь коментар
28.06.2024 17:53 Відповісти
Параша за него китайцам ещё и доплачивать будет. Ху#ло всех переиграло.
показати весь коментар
28.06.2024 17:54 Відповісти
за газ ,вічноусміхнені китайські жовтолиці комуняки, ************ і зброєю,будуть,розраховуватися з куйлом .та ще й будутьповчати США ЄС .ЩО НЕКУЙ обріхувати добросусідські відносини китаю з світовим терористом і 3,14дерацією державою агресором і вбивцею українського народу...
показати весь коментар
28.06.2024 18:18 Відповісти
Китай не таке дурне як москалі, вони закони економіки розуміють, і будуть дурити москалів до останнього, но поривати з заходом не будуть, а від ху...лостан, ще і території отримують
показати весь коментар
28.06.2024 18:43 Відповісти
Китай не дурний, але хитрий .https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/25/7184592/
показати весь коментар
28.06.2024 20:48 Відповісти
Вперше чую що ху..лостан буде платити Китаю за то щоб той брав у них газ. Економіка, вона така, її закони на дебілів не поширюються
показати весь коментар
28.06.2024 18:39 Відповісти
Тепер аж лячно стає за Китай. Знає Сі, як пуйло вміє крутити крантиком? Нехай спитає в нас про Січень 2009го. Ми дивом виплутались, але прем'єра нашого люди жерли по живому. І досі на неї кидаються
показати весь коментар
28.06.2024 18:45 Відповісти
Наприкінці 2023 року "Газпром" вперше за майже 25 років заявив про збитки. Згідно зі звітом компанії, збиток за рік склав 629 млрд рублів. У «Газпромі» сподівалися, що поставки до Китаю зможуть компенсувати втрати європейського ринку, але переговори про будівництво нової гілки газопроводу «Сила Сибіру-2», розрахованого на 50 млрд кубометрів газу на рік, зайшли в глухий кут. Причиною стала безкомпромісна позиція Пекіна, який хотів би купувати газ за внутрішніми російськими цінами.
показати весь коментар
28.06.2024 19:12 Відповісти
Китай має намір платити за газ, що постачається через «Силу Сибіру-2», за ціною, близькою до внутрішніх цін на паливо в РФ, хоча вони утримуються на заданому рівні завдяки державним субсидіям. Навіть якщо газопровід буде побудований, «Газпром» зможе постачати Китаю сумарно близько 98 млрд кубометрів газу на рік. До того, як "Газпром" припинив постачання газу до ЄС, російський концерн продавав європейським країнам близько 200 млрд кубометрів газу на рік.
показати весь коментар
28.06.2024 19:23 Відповісти
Китай має достатньо діючих контрактів - у тому числі зі США, Узбекистаном та М'янмою - щоб забезпечити обсяг поставок. При цьому Росія вже продає газ Китаю дешевше, ніж це роблять інші постачальники - і більш ніж удвічі дешевше, ніж продавала паливо в ЄС.
показати весь коментар
28.06.2024 19:25 Відповісти
отдали практически все свои ресурсы Китаю, сроком на 60 лет, в обмен на поддержку анексии Украини
показати весь коментар
28.06.2024 19:47 Відповісти
 
 