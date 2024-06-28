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Новости Газ
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РФ планирует стать крупнейшим поставщиком газа в Китай

РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

Россия планирует наращивать поставки газа в Китай. В 2027 году Кремль планирует запустить "Дальневосточный" маршрут для увеличения объемов поставок газа в КНР.

Об этом пишет "Экономическая Правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2027 году будет запущен "Дальневосточный" маршрут на 10 млрд кубометров газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "Дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай", - поделился планами Кремля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Кроме этого, он отметил, что трубопровод "Сила Сибири" в 2025 году достигнет запланированной мощности в 38 млрд кубометров в год. Этот газопровод, как известно, начал работать в конце 2019 года.

Отмечается, что Китай будет оставаться лидером потребления газа в мире.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва пыталась нарастить экспорт газа в КНР, поскольку санкции стран Запада ударили по российскому газовому монополисту - "Газпрому".

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Автор: 

Газ (10236) Китай (3028) россия (96038) поставки (223)


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Топ комментарии
+5
РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

Ще й сама платитиме за це.
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28.06.2024 17:29
+2
нижче собівартості...чому б ні?
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28.06.2024 17:33
+1
"Китай заберет газ себе" - правильное название статьи. Ну или газ в обмен на бусы.
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28.06.2024 17:45
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РФ планує стати найбільшим постачальником газу до Китаю

Ще й сама платитиме за це.
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28.06.2024 17:29 Ответить
Так у них других вариантов НЕТ . Правда Китай будет покупать этот газ , по внутренней российской цене , но про это кремляди умалчивают. Газ Китаю намного выгоднее продавать по ситкстоимости , чем за нормальные деньги в ЕС. Газпром боюсь НЕ переживёт такой "бизнес " !
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28.06.2024 17:32 Ответить
нижче собівартості...чому б ні?
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28.06.2024 17:33 Ответить
А що в них є інша альтернатива ? Кацапи завжди шукають ВИХОДУ. Проте дЄрмак шукає інше. Як обдурити українців. Обкрасти західних партнерів. Підняти рівень статку свого пана зєлєнского. Ось проблема для УКРАЇНЦІВ, а не кацапи чи китайці.
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28.06.2024 17:33 Ответить
свого пана зєлєнского
Оце ви тільки що про д'Єрьмака?
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28.06.2024 17:37 Ответить
Так-так, тільки про дЄрмака. Він завжди поруч, але не попереду. Бо служка знає своє місце ... вдень. А що там вночі - я свічку не тримаю !
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28.06.2024 18:23 Ответить
Кучер знаходиться позаду коня, не попереду.
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28.06.2024 18:24 Ответить
Але пан сидить теж позаду кучера. Та й зєлєнскій на жеребця не тягне, скоріше на дохлого пацюка, а дЄрмак на хом'яка, у якого за щоками ... бюджет України.
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28.06.2024 18:33 Ответить
д'Єрьмак зєлєй крутить тому, що зєля в державних справах - нуль. Сцена - то його, а трибуна - зовсім ні.
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28.06.2024 18:35 Ответить
Ну.. Мечтай в одну руку, сри - в другую. И следи какая быстрей наполнится (с) Плохой Санта
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28.06.2024 17:39 Ответить
Так газпром уже и так бонкрот. эффективненько.🤡
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28.06.2024 17:40 Ответить
"Китай заберет газ себе" - правильное название статьи. Ну или газ в обмен на бусы.
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28.06.2024 17:45 Ответить
Бла бла надування щок
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28.06.2024 17:53 Ответить
Так ось заради чого Китай все це замутив!
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28.06.2024 17:53 Ответить
Параша за него китайцам ещё и доплачивать будет. Ху#ло всех переиграло.
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28.06.2024 17:54 Ответить
за газ ,вічноусміхнені китайські жовтолиці комуняки, ************ і зброєю,будуть,розраховуватися з куйлом .та ще й будутьповчати США ЄС .ЩО НЕКУЙ обріхувати добросусідські відносини китаю з світовим терористом і 3,14дерацією державою агресором і вбивцею українського народу...
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28.06.2024 18:18 Ответить
Китай не таке дурне як москалі, вони закони економіки розуміють, і будуть дурити москалів до останнього, но поривати з заходом не будуть, а від ху...лостан, ще і території отримують
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28.06.2024 18:43 Ответить
Китай не дурний, але хитрий .https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/25/7184592/
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28.06.2024 20:48 Ответить
Вперше чую що ху..лостан буде платити Китаю за то щоб той брав у них газ. Економіка, вона така, її закони на дебілів не поширюються
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28.06.2024 18:39 Ответить
Тепер аж лячно стає за Китай. Знає Сі, як пуйло вміє крутити крантиком? Нехай спитає в нас про Січень 2009го. Ми дивом виплутались, але прем'єра нашого люди жерли по живому. І досі на неї кидаються
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28.06.2024 18:45 Ответить
Наприкінці 2023 року "Газпром" вперше за майже 25 років заявив про збитки. Згідно зі звітом компанії, збиток за рік склав 629 млрд рублів. У «Газпромі» сподівалися, що поставки до Китаю зможуть компенсувати втрати європейського ринку, але переговори про будівництво нової гілки газопроводу «Сила Сибіру-2», розрахованого на 50 млрд кубометрів газу на рік, зайшли в глухий кут. Причиною стала безкомпромісна позиція Пекіна, який хотів би купувати газ за внутрішніми російськими цінами.
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28.06.2024 19:12 Ответить
Китай має намір платити за газ, що постачається через «Силу Сибіру-2», за ціною, близькою до внутрішніх цін на паливо в РФ, хоча вони утримуються на заданому рівні завдяки державним субсидіям. Навіть якщо газопровід буде побудований, «Газпром» зможе постачати Китаю сумарно близько 98 млрд кубометрів газу на рік. До того, як "Газпром" припинив постачання газу до ЄС, російський концерн продавав європейським країнам близько 200 млрд кубометрів газу на рік.
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28.06.2024 19:23 Ответить
Китай має достатньо діючих контрактів - у тому числі зі США, Узбекистаном та М'янмою - щоб забезпечити обсяг поставок. При цьому Росія вже продає газ Китаю дешевше, ніж це роблять інші постачальники - і більш ніж удвічі дешевше, ніж продавала паливо в ЄС.
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28.06.2024 19:25 Ответить
отдали практически все свои ресурсы Китаю, сроком на 60 лет, в обмен на поддержку анексии Украини
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28.06.2024 19:47 Ответить
 
 