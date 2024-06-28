РФ планирует стать крупнейшим поставщиком газа в Китай

Россия планирует наращивать поставки газа в Китай. В 2027 году Кремль планирует запустить "Дальневосточный" маршрут для увеличения объемов поставок газа в КНР.

Об этом пишет "Экономическая Правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

"В 2027 году будет запущен "Дальневосточный" маршрут на 10 млрд кубометров газа в год. С выходом "Силы Сибири" и "Дальневосточного" маршрута на полную загрузку Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай", - поделился планами Кремля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Кроме этого, он отметил, что трубопровод "Сила Сибири" в 2025 году достигнет запланированной мощности в 38 млрд кубометров в год. Этот газопровод, как известно, начал работать в конце 2019 года.

Отмечается, что Китай будет оставаться лидером потребления газа в мире.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Москва пыталась нарастить экспорт газа в КНР, поскольку санкции стран Запада ударили по российскому газовому монополисту - "Газпрому".

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