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94 вибухи пролунало упродовж дня у семи громадах на Сумщині

Наслідки обстрілів Сумщини

Протягом 29 червня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ. .

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

  • Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV-дронів (2 вибухи), артобстріли (22 вибухи).
  • Есманьська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів) та мінометів (16 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано пуск ракет типу "НАР" з гелікоптера (5 вибухів).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА літакового типу (1 вибух). Також відбулося скидання ВОГз БпЛА (1вибух).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням трьох FPV-дронів (3 вибухи).

Також дивіться: Ворожий дрон знищив поліцейську автівку на Сумщині: поранено місцевого жителя. ФОТО

Автор: 

обстріл (29021) Сумська область (3828)


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