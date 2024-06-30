94 вибухи пролунало упродовж дня у семи громадах на Сумщині
Протягом 29 червня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ. .
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: здійснено обстріл з використанням двох FPV-дронів (2 вибухи), артобстріли (22 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (20 вибухів) та мінометів (16 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано пуск ракет типу "НАР" з гелікоптера (5 вибухів).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів) та мінометів (4 вибухи).
- Великописарівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено обстріл БпЛА літакового типу (1 вибух). Також відбулося скидання ВОГз БпЛА (1вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з використанням трьох FPV-дронів (3 вибухи).
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