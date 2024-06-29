Ворожий дрон знищив поліцейську автівку на Сумщині: поранено місцевого жителя. ФОТО
Війська РФ атакували дроном автомобіль поліцейських у Шосткинському районі на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Як зазначається, службовий автомобіль повністю знищений, поліцейські не постраждали.
Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно доставили до лікарні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що впродовж дня, 28 червня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Поранено одну особу.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар29.06.2024 12:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
gr1959
показати весь коментар29.06.2024 17:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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