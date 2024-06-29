Ворожий дрон знищив поліцейську автівку на Сумщині: поранено місцевого жителя. ФОТО

Війська РФ атакували дроном автомобіль поліцейських у Шосткинському районі на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, службовий автомобіль повністю знищений, поліцейські не постраждали.

Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно доставили до лікарні.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що впродовж дня, 28 червня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Поранено одну особу.