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Новини Війна
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Ворожий дрон знищив поліцейську автівку на Сумщині: поранено місцевого жителя. ФОТО

атака на поліцейський автомобіль

Війська РФ атакували дроном автомобіль поліцейських у Шосткинському районі на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Як зазначається, службовий автомобіль повністю знищений, поліцейські не постраждали.

Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно доставили до лікарні.

атака на поліцейський автомобіль
атака на поліцейський автомобіль
атака на поліцейський автомобіль

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що впродовж дня, 28 червня, окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Поранено одну особу.

Автор: 

МВС (3509) обстріл (29006) Сумська область (3820) дрони (4850)


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Таке відчуття що хтось їх викликав і навели дрона.
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29.06.2024 12:18 Відповісти
А у мене інше відчуття. Це чиста брехня. Автівка вщент, а пасажирам хоч би хни. Позавчора у нашому селищі теж "дрон-горинич" знищив автівку, а прикордонник у цивільному "чудом" не постраждав від горинича.
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29.06.2024 17:19 Відповісти
 
 