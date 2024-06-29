РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12025 посетителей онлайн
Новости Война
1 815 2

Вражеский дрон уничтожил полицейский автомобиль на Сумщине: ранен местный житель. ФОТО

атака на поліцейський автомобіль

Войска РФ атаковали дроном автомобиль полицейских в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, служебный автомобиль полностью уничтожен, полицейские не пострадали.

От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно доставили в больницу.

атака на поліцейський автомобіль

атака на поліцейський автомобіль
атака на поліцейський автомобіль

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня, 28 июня, оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины. Ранен один человек.

Автор: 

МВД (9324) обстрел (27672) Сумская область (3262) дроны (4055)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке відчуття що хтось їх викликав і навели дрона.
показать весь комментарий
29.06.2024 12:18 Ответить
А у мене інше відчуття. Це чиста брехня. Автівка вщент, а пасажирам хоч би хни. Позавчора у нашому селищі теж "дрон-горинич" знищив автівку, а прикордонник у цивільному "чудом" не постраждав від горинича.
показать весь комментарий
29.06.2024 17:19 Ответить
 
 