Вражеский дрон уничтожил полицейский автомобиль на Сумщине: ранен местный житель. ФОТО
Войска РФ атаковали дроном автомобиль полицейских в Шосткинском районе Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
Как отмечается, служебный автомобиль полностью уничтожен, полицейские не пострадали.
От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно доставили в больницу.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня, 28 июня, оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины. Ранен один человек.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий29.06.2024 12:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
gr1959
показать весь комментарий29.06.2024 17:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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