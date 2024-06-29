Вражеский дрон уничтожил полицейский автомобиль на Сумщине: ранен местный житель. ФОТО

Войска РФ атаковали дроном автомобиль полицейских в Шосткинском районе Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, служебный автомобиль полностью уничтожен, полицейские не пострадали.

От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно доставили в больницу.





Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в течение дня, 28 июня, оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины. Ранен один человек.