В течение дня оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины. Ранен один человек

В течение дня 28 июня российские захватчики совершили 36 обстрелов Сумской области, во время которых прозвучал 131 взрыв. Один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Зноб-Новгородская громада: враг обстреливал из артиллерии и минометов, а также атаковал FPV-дронами. Из-за вражеских обстрелов один человек ранен;

Середино-Будская громада: враг бил из минометов и артиллерии, а также атаковал с двух FPV-дронов;

На территорию Великописаревской громады враг сбросил 18 мин, а также запустил 16 ракет с вертолета;

Белопольская громада: рашисты били из артиллерии и атаковали дронами;

Хотинская громада: оккупанты ударили из дронов;

Эсманская громада: зафиксирован вражеский огонь из минометов и артиллерии;

Юнаковская громада: оккупанты атаковали дронами;

Краснопольская громада: россияне били из артиллерии и нанесли удары с использованием FPV-дронов;

Шалигинская громада: зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел;

На территорию Новослободской громады враг сбросил 9 мин.

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