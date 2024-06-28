РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11972 посетителя онлайн
Новости Война
500 0

В течение дня оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины. Ранен один человек

Впродовж дня окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Поранено одну особу

В течение дня 28 июня российские захватчики совершили 36 обстрелов Сумской области, во время которых прозвучал 131 взрыв. Один человек получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Зноб-Новгородская громада: враг обстреливал из артиллерии и минометов, а также атаковал FPV-дронами. Из-за вражеских обстрелов один человек ранен;
  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов и артиллерии, а также атаковал с двух FPV-дронов;
  • На территорию Великописаревской громады враг сбросил 18 мин, а также запустил 16 ракет с вертолета;
  • Белопольская громада: рашисты били из артиллерии и атаковали дронами;
  • Хотинская громада: оккупанты ударили из дронов;
  • Эсманская громада: зафиксирован вражеский огонь из минометов и артиллерии;
  • Юнаковская громада: оккупанты атаковали дронами;
  • Краснопольская громада: россияне били из артиллерии и нанесли удары с использованием FPV-дронов;
  • Шалигинская громада: зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел;
  • На территорию Новослободской громады враг сбросил 9 мин.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждены частные дома, детсад, элеватор и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27672) Сумская область (3262)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 