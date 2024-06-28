В течение дня оккупанты обстреляли 10 громад Сумщины. Ранен один человек
В течение дня 28 июня российские захватчики совершили 36 обстрелов Сумской области, во время которых прозвучал 131 взрыв. Один человек получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Зноб-Новгородская громада: враг обстреливал из артиллерии и минометов, а также атаковал FPV-дронами. Из-за вражеских обстрелов один человек ранен;
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов и артиллерии, а также атаковал с двух FPV-дронов;
- На территорию Великописаревской громады враг сбросил 18 мин, а также запустил 16 ракет с вертолета;
- Белопольская громада: рашисты били из артиллерии и атаковали дронами;
- Хотинская громада: оккупанты ударили из дронов;
- Эсманская громада: зафиксирован вражеский огонь из минометов и артиллерии;
- Юнаковская громада: оккупанты атаковали дронами;
- Краснопольская громада: россияне били из артиллерии и нанесли удары с использованием FPV-дронов;
- Шалигинская громада: зафиксирован вражеский артиллерийский обстрел;
- На территорию Новослободской громады враг сбросил 9 мин.
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