Впродовж дня окупанти обстріляли 10 громад Сумщини. Поранено одну особу

Упродовж дня 28 червня російські загарбники здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 131 вибух. Одна людина зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Зноб-Новгородська громада: ворог обстрілював з артилерії та мінометів, а також атакував FPV-дронами. Через ворожі обстріли одна людина поранена;

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів та артилерії, а також атакував з двох FPV-дронів;

На територію Великописарівської громади ворог скинув 18 мін, а також запустив 16 ракет з гелікоптера;

Білопільська громада: рашисти гатили з артилерії та атакували дронами;

Хотінська громада: окупанти вдарили з дронів;

Есманьська громада: зафіксовано ворожий вогонь з мінометів та артилерії;

Юнаківська громада: окупанти атакували дронами;

Краснопільська громада: росіяни били з артилерії та завдали ударів з використанням FPV-дронів;

Шалигинська громада: зафіксовано ворожий артилерійський обстріл;

На територію Новослобідської громади ворог скинув 9 мін.

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