Уранці російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою
29 червня ППО на півдні України знищила 5 безпілотників. 30 червня росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою.
Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Минулої доби, 29 червня, протиповітряна оборона півдня України знищила 5 безпілотників, зокрема один розвідувальний "Орлан-10" та чотири ударних БпЛА "Ланцет"", - ідеться в повідомленні.
Також у відомстві розповіли, що вранці 30 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму. А на світанку завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.
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