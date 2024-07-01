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Новини
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З 16:00 до 24:00 понеділка будуть найбільші обсяги відключень світла, - Укренерго

Відключення світла 1 липня

1 липня з 16 до 24:00 буде збільшено кількість черг графіків погодинних відключень світла.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

Так, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби.

"Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - пояснили в Укренерго.

Читайте: У російському Бєлгороді та області блекаут

Автор: 

електроенергія (6249) Укренерго (2716) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+11
І коли ці ахметови з зеленськими вже нажеруться?
До речі, хочу спитати у тіх хто голосував у 2019 році за проект кремля Валбодю та слуг наріда, - ви ригочите, вам по приколу?
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01.07.2024 11:44
+9
Офуєнного менегера відірвала Україна всього за 2 мільйони в місяць. Обстріли генерації були на початку травня - з тих пір обсяги відключень все зростають і зростають як і ціни...
Лєпота...
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01.07.2024 11:50
+7
Может запретите уже пользоваться кондиционерами. А то свет уже не выключают а включают на 2 часа в сутки. У одних холодильники размораживаются и продукты портятся, а другим видите ли хочется хочется прохлады и кондеры на всю лупят.
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01.07.2024 11:44
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І коли ці ахметови з зеленськими вже нажеруться?
До речі, хочу спитати у тіх хто голосував у 2019 році за проект кремля Валбодю та слуг наріда, - ви ригочите, вам по приколу?
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01.07.2024 11:44 Відповісти
Может запретите уже пользоваться кондиционерами. А то свет уже не выключают а включают на 2 часа в сутки. У одних холодильники размораживаются и продукты портятся, а другим видите ли хочется хочется прохлады и кондеры на всю лупят.
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01.07.2024 11:44 Відповісти
Не вийде...
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01.07.2024 11:47 Відповісти
Ніззя. Якщо заборонити користуватися кондиціонерами, то кілька дивізій наших найважливіших працівників, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
одразу звалять до зими в Хорватію та США для проведення особливо важливих мирних конференцій
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01.07.2024 11:54 Відповісти
Люди самі повинні до цього дійти - до когось доходить до когось ніт .
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01.07.2024 12:00 Відповісти
Пан має шляхетне бажання НО у той самий час пан має фантамтичне бажання. Шо, багато з тіх 73% зразка 2019 рокус шось самі зрозуміли з 24.02.2022 по 01.07.2924 року?
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01.07.2024 13:02 Відповісти
Не треба нічого видумувати. Можна зробити ціну е/е до 100 кВт по 3 грн а більше 200 кВт по 30. І питання вирішиться само собою...
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01.07.2024 12:26 Відповісти
Що, самий розумний? В мене в квартирі тільки електрика, як я на 100 кВт на місяць буду їжу готувати та холодильник тримати?
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01.07.2024 13:44 Відповісти
Як голосував, так і будеш готувати...)))
Продавай свою квартиру у новому будину, та купуй у старому
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01.07.2024 14:34 Відповісти
суки!!!работает дома один холодльник иногда одна лампочка экономка.всеравно выключают. зашел в супермаркет работают кондционеры народу тьма темпиратура на улице 36 так народ остывает в магазине а затем перебежками домой. дома газколонка сейчас торчу под контрастным душем.
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01.07.2024 13:08 Відповісти
а давайте народ ще дустом перевіримо, бо решта нововведень влади на нього не діє? Не хочеш запитати, чому не введені в експлуатацію газотурбінні та поршневі станції та не інтегровані в енергосистему країни, куди пішли сотні та сотні мільйонів доларів та євро від партнерів на підтримку нашої енергетики?
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01.07.2024 13:11 Відповісти
Офуєнного менегера відірвала Україна всього за 2 мільйони в місяць. Обстріли генерації були на початку травня - з тих пір обсяги відключень все зростають і зростають як і ціни...
Лєпота...
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01.07.2024 11:50 Відповісти
Так, з 16.00 до 24.00 найбільша спека...
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01.07.2024 11:53 Відповісти
куди вже більше ??? по 12-14 годин на добу вимикають зебіли француваті , а кажуть що буде ще більше годин !!!

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01.07.2024 11:58 Відповісти
Панове, то кидайте свій Львів і переїжджайте до Харкова.

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01.07.2024 12:02 Відповісти
можна до Куп'янська або вСеньківку, Пертропавлівку, Кучерівку, Подоли, Голубівку. Тут світло взагалі не вимикають. Тільки аварії бувають від обстрілів, але то таке.
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01.07.2024 12:10 Відповісти
А я про що. І орендна плата як у піонерському таборі
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01.07.2024 12:18 Відповісти
Харків по факту це зона бойових дій, а Львів це глибокий тил !!! зебіли як півроку отримали 96 газогенераторних установок потуждністю 50-55 МВат, а запустили всього одну !!!
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01.07.2024 12:11 Відповісти
Ось хто надіслав ті нехай і встановлюють. Або ті, кому світла не вистачає. Не личить міністерству якоюсь хернею та ще в таку спекотну погоду займатися - у них плани глобальніші - біля якогось узбережжя мирні семінари з ескортницями проводити
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01.07.2024 12:21 Відповісти
А в Харкові за кого голосували?
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01.07.2024 12:52 Відповісти
Ну якщо з економічної точки зору то можна давати світло і по 4 години в день, - тоді треба підняти ціну всього в шість раз і пан Ахмєтав не постраждає...
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01.07.2024 12:06 Відповісти
вони так і планують. Створили умови і чекають, коли натовп буде згоден по 20-40 грн за квт, аби тільки не вимикали.
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01.07.2024 12:12 Відповісти
Ел. енергію треба заощаджувати. А Ахметова відставте у спокої. З ним навіть "найчесніша" влада впоратися не могла.
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01.07.2024 12:04 Відповісти
50 кіловат на місяць це економія чи ні ( з них 30 кіловат то холодильника споживання - а може і більше трішечки бо він старий і може більше жерти )?
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01.07.2024 12:11 Відповісти
зате при цій владі був здобутий безвіз, томос для ПЦУ, війни не було в тих об'ємах що зараз та електрика по 90 коп за 1 кВат*год !!!



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01.07.2024 12:26 Відповісти
Навіщо мені ваш Порошенко, якщо я писав про владу Яника?
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01.07.2024 12:32 Відповісти
так ви пишіть розширено прошу пана ...
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01.07.2024 12:34 Відповісти
Порошенко дійсно наш...а твій хто?
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01.07.2024 12:53 Відповісти
Хто у нього, хто - ZEлене ***..ло.
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01.07.2024 13:56 Відповісти
А, шо, при попередній владі ахметов електроенергію вимикав та таріф був космічний?
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01.07.2024 12:27 Відповісти
, і їсти треба менше, щоб цибуля в АТБ не дорожчала
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01.07.2024 13:16 Відповісти
Шкода шо татусі зеленського, його 5 менеджерів, путина, слуг народа, ахметових з коломойськими тощо, та особисто ваш, у свій час заощадили на купівлі кондомів.
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01.07.2024 14:00 Відповісти
Для кудрцького окремий стовпчик
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01.07.2024 13:00 Відповісти
 
 