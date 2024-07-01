З 16:00 до 24:00 понеділка будуть найбільші обсяги відключень світла, - Укренерго
1 липня з 16 до 24:00 буде збільшено кількість черг графіків погодинних відключень світла.
Про це повідомили в Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.
Так, обленерго застосовуватимуть обмеження споживання протягом всієї доби.
"Кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00. Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - пояснили в Укренерго.
Топ коментарі
+11 Старый зольдат
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+9 Andrew Moon
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+7 Alex Nosov #582146
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