С 16:00 до 24:00 понедельника будут наибольшие объемы отключений света, - Укрэнерго

1 июля с 16 до 24:00 будет увеличено количество очередей графиков почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Так, облэнерго будут применять ограничения потребления в течение всех суток.

"Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30 градусов Цельсия. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день", - сказали в Укрэнерго.

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