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С 16:00 до 24:00 понедельника будут наибольшие объемы отключений света, - Укрэнерго

Відключення світла 1 липня

1 июля с 16 до 24:00 будет увеличено количество очередей графиков почасовых отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Так, облэнерго будут применять ограничения потребления в течение всех суток.

"Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30 градусов Цельсия. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день", - сказали в Укрэнерго.

Читайте также: Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2174) Укрэнерго (659) отключение света (425)


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Топ комментарии
+11
І коли ці ахметови з зеленськими вже нажеруться?
До речі, хочу спитати у тіх хто голосував у 2019 році за проект кремля Валбодю та слуг наріда, - ви ригочите, вам по приколу?
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01.07.2024 11:44
+9
Офуєнного менегера відірвала Україна всього за 2 мільйони в місяць. Обстріли генерації були на початку травня - з тих пір обсяги відключень все зростають і зростають як і ціни...
Лєпота...
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01.07.2024 11:50
+7
Может запретите уже пользоваться кондиционерами. А то свет уже не выключают а включают на 2 часа в сутки. У одних холодильники размораживаются и продукты портятся, а другим видите ли хочется хочется прохлады и кондеры на всю лупят.
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01.07.2024 11:44
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І коли ці ахметови з зеленськими вже нажеруться?
До речі, хочу спитати у тіх хто голосував у 2019 році за проект кремля Валбодю та слуг наріда, - ви ригочите, вам по приколу?
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01.07.2024 11:44 Ответить
Может запретите уже пользоваться кондиционерами. А то свет уже не выключают а включают на 2 часа в сутки. У одних холодильники размораживаются и продукты портятся, а другим видите ли хочется хочется прохлады и кондеры на всю лупят.
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01.07.2024 11:44 Ответить
Не вийде...
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01.07.2024 11:47 Ответить
Ніззя. Якщо заборонити користуватися кондиціонерами, то кілька дивізій наших найважливіших працівників, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
одразу звалять до зими в Хорватію та США для проведення особливо важливих мирних конференцій
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01.07.2024 11:54 Ответить
Люди самі повинні до цього дійти - до когось доходить до когось ніт .
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01.07.2024 12:00 Ответить
Пан має шляхетне бажання НО у той самий час пан має фантамтичне бажання. Шо, багато з тіх 73% зразка 2019 рокус шось самі зрозуміли з 24.02.2022 по 01.07.2924 року?
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01.07.2024 13:02 Ответить
Не треба нічого видумувати. Можна зробити ціну е/е до 100 кВт по 3 грн а більше 200 кВт по 30. І питання вирішиться само собою...
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01.07.2024 12:26 Ответить
Що, самий розумний? В мене в квартирі тільки електрика, як я на 100 кВт на місяць буду їжу готувати та холодильник тримати?
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01.07.2024 13:44 Ответить
Як голосував, так і будеш готувати...)))
Продавай свою квартиру у новому будину, та купуй у старому
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01.07.2024 14:34 Ответить
суки!!!работает дома один холодльник иногда одна лампочка экономка.всеравно выключают. зашел в супермаркет работают кондционеры народу тьма темпиратура на улице 36 так народ остывает в магазине а затем перебежками домой. дома газколонка сейчас торчу под контрастным душем.
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01.07.2024 13:08 Ответить
а давайте народ ще дустом перевіримо, бо решта нововведень влади на нього не діє? Не хочеш запитати, чому не введені в експлуатацію газотурбінні та поршневі станції та не інтегровані в енергосистему країни, куди пішли сотні та сотні мільйонів доларів та євро від партнерів на підтримку нашої енергетики?
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01.07.2024 13:11 Ответить
Офуєнного менегера відірвала Україна всього за 2 мільйони в місяць. Обстріли генерації були на початку травня - з тих пір обсяги відключень все зростають і зростають як і ціни...
Лєпота...
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01.07.2024 11:50 Ответить
Так, з 16.00 до 24.00 найбільша спека...
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01.07.2024 11:53 Ответить
куди вже більше ??? по 12-14 годин на добу вимикають зебіли француваті , а кажуть що буде ще більше годин !!!

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01.07.2024 11:58 Ответить
Панове, то кидайте свій Львів і переїжджайте до Харкова.

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01.07.2024 12:02 Ответить
можна до Куп'янська або вСеньківку, Пертропавлівку, Кучерівку, Подоли, Голубівку. Тут світло взагалі не вимикають. Тільки аварії бувають від обстрілів, але то таке.
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01.07.2024 12:10 Ответить
А я про що. І орендна плата як у піонерському таборі
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01.07.2024 12:18 Ответить
Харків по факту це зона бойових дій, а Львів це глибокий тил !!! зебіли як півроку отримали 96 газогенераторних установок потуждністю 50-55 МВат, а запустили всього одну !!!
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01.07.2024 12:11 Ответить
Ось хто надіслав ті нехай і встановлюють. Або ті, кому світла не вистачає. Не личить міністерству якоюсь хернею та ще в таку спекотну погоду займатися - у них плани глобальніші - біля якогось узбережжя мирні семінари з ескортницями проводити
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01.07.2024 12:21 Ответить
А в Харкові за кого голосували?
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01.07.2024 12:52 Ответить
Ну якщо з економічної точки зору то можна давати світло і по 4 години в день, - тоді треба підняти ціну всього в шість раз і пан Ахмєтав не постраждає...
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01.07.2024 12:06 Ответить
вони так і планують. Створили умови і чекають, коли натовп буде згоден по 20-40 грн за квт, аби тільки не вимикали.
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01.07.2024 12:12 Ответить
Ел. енергію треба заощаджувати. А Ахметова відставте у спокої. З ним навіть "найчесніша" влада впоратися не могла.
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01.07.2024 12:04 Ответить
50 кіловат на місяць це економія чи ні ( з них 30 кіловат то холодильника споживання - а може і більше трішечки бо він старий і може більше жерти )?
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01.07.2024 12:11 Ответить
зате при цій владі був здобутий безвіз, томос для ПЦУ, війни не було в тих об'ємах що зараз та електрика по 90 коп за 1 кВат*год !!!



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01.07.2024 12:26 Ответить
Навіщо мені ваш Порошенко, якщо я писав про владу Яника?
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01.07.2024 12:32 Ответить
так ви пишіть розширено прошу пана ...
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01.07.2024 12:34 Ответить
Порошенко дійсно наш...а твій хто?
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01.07.2024 12:53 Ответить
Хто у нього, хто - ZEлене ***..ло.
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01.07.2024 13:56 Ответить
А, шо, при попередній владі ахметов електроенергію вимикав та таріф був космічний?
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01.07.2024 12:27 Ответить
, і їсти треба менше, щоб цибуля в АТБ не дорожчала
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01.07.2024 13:16 Ответить
Шкода шо татусі зеленського, його 5 менеджерів, путина, слуг народа, ахметових з коломойськими тощо, та особисто ваш, у свій час заощадили на купівлі кондомів.
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01.07.2024 14:00 Ответить
Для кудрцького окремий стовпчик
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01.07.2024 13:00 Ответить
 
 