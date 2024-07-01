С 16:00 до 24:00 понедельника будут наибольшие объемы отключений света, - Укрэнерго
1 июля с 16 до 24:00 будет увеличено количество очередей графиков почасовых отключений света.
Об этом сообщили в Укрэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Так, облэнерго будут применять ограничения потребления в течение всех суток.
"Количество очередей графиков почасовых отключений будет увеличено с 16.00 до 24.00. Причина увеличения ограничений - рост потребления в связи с жарой. Столбик термометра достигает в дневные часы выше 30 градусов Цельсия. Сегодня, по прогнозам, потребление ожидается почти на 5% выше, чем вчера - в выходной день", - сказали в Укрэнерго.
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+11 Старый зольдат
показать весь комментарий01.07.2024 11:44 Ссылка
+9 Andrew Moon
показать весь комментарий01.07.2024 11:50 Ссылка
+7 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий01.07.2024 11:44 Ссылка
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До речі, хочу спитати у тіх хто голосував у 2019 році за проект кремля Валбодю та слуг наріда, - ви ригочите, вам по приколу?
одразу звалять до зими в Хорватію та США для проведення особливо важливих мирних конференцій
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Лєпота...