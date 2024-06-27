РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости
4 065 48

Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"

Що буде зі світлом взимку

В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с электроэнергией зимой будет сложной.

Об этом в интервью Hromadske сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых - обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность", - отметил он.

По словам Кудрицкого, сейчас рассматривают несколько сценариев, однако готовятся к худшему.

Читайте также: Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий

"Пессимистический сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет несколько меньше доступной генерации, чем предусмотрено нашим базовым планом.

Оптимистический сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем мы ожидаем по базовому плану. Тогда отключений будет немного меньше", - пояснил он.

Кудрицкий отметил, что надо быть готовыми к отключениям света следующей зимой.

"Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", - подытожил он.

Читайте также: До конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет тяжелее, чем сегодня, - Кудрицкий

Автор: 

зима (174) Укрэнерго (659) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
''Готуємось до найгіршого''- це хто готується? Якщо треба громадянам готуватися, то виникає запитання-"а на *єра нам така влада "?
показать весь комментарий
27.06.2024 12:58
+12
показать весь комментарий
27.06.2024 13:15
+11
Буде краще
Збільшать ціну електроенергії щоб компенсувати неотриманий прибуток через вимкнення.
Головне, щоб дехто ржав та не зупинявся...
показать весь комментарий
27.06.2024 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворк юа каже що ви давно і на довго поклали болт на альтернативну енергію. Навіть в ДТЕК з 60 робочих вакансій позначка на бронювання є 9 - це менше 15%.
Тож, хоре заливати людям, локшина вже приїлась.
показать весь комментарий
27.06.2024 12:43 Ответить
Бронь дають фахівцям, а не всім поспіль. Не подобається вам в ДТЕК йдіть працювати в Рошен. Там з/п нормальні. Але ви мабуть працювати не особливо хочете.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:12 Ответить
Я не питаю поради. Тож. Збережіть поради для смоктунів цукерок.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:46 Ответить
Маю скрин де бронють прибиральницю в заправках вог. Заскринив, бо жінок тоді не чіпали.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:48 Ответить
Без адекватної відповіді по рф енергетиці, будуть безкарно і нещадно знищувати нашу...! І ніхто, і ніщо їх не зупинить?!
показать весь комментарий
15.10.2024 13:36 Ответить
Готуйтеся в ящик
показать весь комментарий
27.06.2024 12:43 Ответить
куда хуже?по 18 часов нет света в июне,что будет в декабре?
показать весь комментарий
27.06.2024 12:43 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2024 13:15 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2024 13:16 Ответить
Владімір -красно солнишко , його матір.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:10 Ответить
в декабре мы скажем:, как классно было все в июне....
показать весь комментарий
27.06.2024 23:25 Ответить
Роздаваите сонячні панелі
показать весь комментарий
27.06.2024 12:44 Ответить
Сами панели это небольшая сумма. Там ещё нужен контроллер, инвертор, ну и аккумы
показать весь комментарий
27.06.2024 13:00 Ответить
Акуми таки да...******* дуже прикольні.Але ж ціни. Але таки прикольні
показать весь комментарий
27.06.2024 13:03 Ответить
Для дома можно по дешёвке с разборки купить. Там обычно ещё около 50-60% ёмкости остаётся. Для авто уже критично, для дома пофиг, просто нужно чуть больше места чтоб добрать необходимую ёмкость
показать весь комментарий
27.06.2024 13:09 Ответить
Саме зараз в мене слюнки течуть на LiFePo 315 АН по 53 Євро плюс 11 Євро за доставку в Україну за банку. Їх треба 4 для 12-вольтового акумулятора. Виходить за плюс-мінус 11700 гривень майже 3,8 КВт накопиченої енергії, і то з 5000 циклів заряд-розряд до зниження ємності до 80% від номіналу. Ну і можливість при довгому блекауті заряджати батарею напряму від генератора автівки.

Правда, треба ще BMS-ку відповідну купити, ну і зарядку хоча б на 50 Ампер струму, ліпше на 100, щоби встигати хоча б більш-менш зарядити.
показать весь комментарий
27.06.2024 18:56 Ответить
Я колись підраховував - на 10 квт - потрібно 10 тис дол
показать весь комментарий
27.06.2024 13:06 Ответить
Правильно підрахував.Вірно.1 ват - 1 дол.Це ставка за 35 років існування теми. 30 квт я собі увалив. монтаж свій, зекономив, інвертор по акції (3-х фазний - зекономив). панелі - без срачки, в черзі, двосторонньої дії тріна-солар, трохи економніше), доставку сам здійснював. Вийшло 1 ват - 0,65 дол.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:15 Ответить
В принципі на стандартний будинок у 100 кв.м. вистачає 3 кВт/год, якщо не електрокотел на опаленні, звісно.
Ну, зрозуміло, одночасно пральну машину, праску, пилосос та кавомолку не включиш, але по черзі на все вистачає.
Питання тільки в тому, щоб поставити максимум акумуляторів, бо у листопаді-лютому вироботка панелей дуже падає в пасмурні дні. А їх може бути 5-7 поспіль.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:50 Ответить
Все так
показать весь комментарий
27.06.2024 19:45 Ответить
А чому взимку обстрілів не буде?
Я щось пропустив?
показать весь комментарий
27.06.2024 12:46 Ответить
Як казав наш великий розвідник буданга - в кацапів закінчаться ракети.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:11 Ответить
Так Блазень же вже сказав, що у нього є 5-6 простих рішень?!
показать весь комментарий
27.06.2024 12:51 Ответить
А то что мы по 12-14 часов без света в сутки это все прекрасно?
показать весь комментарий
27.06.2024 12:55 Ответить
Буде краще
Збільшать ціну електроенергії щоб компенсувати неотриманий прибуток через вимкнення.
Головне, щоб дехто ржав та не зупинявся...
показать весь комментарий
27.06.2024 13:09 Ответить
В точку
показать весь комментарий
27.06.2024 13:16 Ответить
''Готуємось до найгіршого''- це хто готується? Якщо треба громадянам готуватися, то виникає запитання-"а на *єра нам така влада "?
показать весь комментарий
27.06.2024 12:58 Ответить
Це й дивує, коли різні довбні так спокіно розповідають, що вони некомпетентні.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:10 Ответить
У цього довбня зарплата 2 млн. гривень в місяць.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:13 Ответить
готовимся к земле.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:00 Ответить
Правільно робиш, кацапчику!
показать весь комментарий
27.06.2024 19:01 Ответить
це той кудрицький що замовляв на офіси Укренерго тисячи кондиціонерів, всі лякають нас наче вони безсмертні,- проте вже жодної тпублікацію за нові тарифи,- мета Укренерго досягнута
показать весь комментарий
27.06.2024 13:00 Ответить
Ні це той кудрицький, який має 420 т. грн зарплатні чистими.....а вам буде складно взимку🤣, а йому ні!
показать весь комментарий
27.06.2024 13:03 Ответить
А 2 мільйони не хочете ?
показать весь комментарий
27.06.2024 14:14 Ответить
Може бути може небути, шо хтів сказати, курво?
показать весь комментарий
27.06.2024 13:02 Ответить
Хотів сказати, що він некомпетентний і йому нічого за це немає.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:12 Ответить
показать весь комментарий
27.06.2024 13:07 Ответить
а шахтер ахметова покупает сейчас игроков за миллионы евро, а вы сидите без света и восстанавливайте дЭтЭк (покупайте игроков для шахтера)
показать весь комментарий
27.06.2024 13:09 Ответить
а тебе кудрицкий шо не пох?зарплата вашего ******** правления укржнерго всеравно растет..............................пнх..........................
показать весь комментарий
27.06.2024 13:09 Ответить
Українцям варто знати,що до "найгіршого" їх готують вороги, котрі скоріш за все і втілять цей "найгірший" план???
показать весь комментарий
27.06.2024 13:16 Ответить
При таких "керманичах" і ворогів непотрібно ,самі розвалять все і без кацапів.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:16 Ответить
Потужна заява, блд! А чого ж ви, тварини, не готувалися до війни??
показать весь комментарий
27.06.2024 13:18 Ответить
Готувалися купувати електроенергію в білорусіі.
показать весь комментарий
27.06.2024 13:47 Ответить
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Неожиданно нам всем много он принёс проблем
(с)
показать весь комментарий
27.06.2024 13:58 Ответить
И так смыть/повторить ещё стопицот раз, на каждый Новый год 😂
показать весь комментарий
27.06.2024 17:24 Ответить
Ми знаємо,як ви готуютесь в укренерго українці два роки поспіль без світла.
показать весь комментарий
27.06.2024 14:04 Ответить
Ахмєтов на два покоління генерує безбідне життя дітей,внуків і правнуків.
Як ? за рахунок війни
показать весь комментарий
27.06.2024 15:46 Ответить
 
 