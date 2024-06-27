Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с электроэнергией зимой будет сложной.

Об этом в интервью Hromadske сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых - обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность", - отметил он.

По словам Кудрицкого, сейчас рассматривают несколько сценариев, однако готовятся к худшему.

Читайте также: Украина потеряла в результате последних ударов РФ около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это столько электроэнергии, сколько потребляют четыре страны ЕС, - Кудрицкий

"Пессимистический сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет несколько меньше доступной генерации, чем предусмотрено нашим базовым планом.

Оптимистический сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем мы ожидаем по базовому плану. Тогда отключений будет немного меньше", - пояснил он.

Кудрицкий отметил, что надо быть готовыми к отключениям света следующей зимой.

"Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", - подытожил он.

Читайте также: До конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет тяжелее, чем сегодня, - Кудрицкий