Ситуация со светом зимой будет непростой. Рассматриваем несколько сценариев, однако готовимся к наихудшему, - "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" заявили, что ситуация с электроэнергией зимой будет сложной.
Об этом в интервью Hromadske сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых - обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность", - отметил он.
По словам Кудрицкого, сейчас рассматривают несколько сценариев, однако готовятся к худшему.
"Пессимистический сценарий предусматривает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет несколько меньше доступной генерации, чем предусмотрено нашим базовым планом.
Оптимистический сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного, и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем мы ожидаем по базовому плану. Тогда отключений будет немного меньше", - пояснил он.
Кудрицкий отметил, что надо быть готовыми к отключениям света следующей зимой.
"Необходимо быть готовыми к сложным сценариям зимой. Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", - подытожил он.
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Тож, хоре заливати людям, локшина вже приїлась.
Правда, треба ще BMS-ку відповідну купити, ну і зарядку хоча б на 50 Ампер струму, ліпше на 100, щоби встигати хоча б більш-менш зарядити.
Ну, зрозуміло, одночасно пральну машину, праску, пилосос та кавомолку не включиш, але по черзі на все вистачає.
Питання тільки в тому, щоб поставити максимум акумуляторів, бо у листопаді-лютому вироботка панелей дуже падає в пасмурні дні. А їх може бути 5-7 поспіль.
Я щось пропустив?
Збільшать ціну електроенергії щоб компенсувати неотриманий прибуток через вимкнення.
Головне, щоб дехто ржав та не зупинявся...
Неожиданно нам всем много он принёс проблем
(с)
Як ? за рахунок війни