Ситуація зі світлом взимку буде непростою. Розглядаємо кілька сценаріїв, проте готуємось до найгіршого, - "Укренерго"
В "Укренерго" заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.
Про це в інтерв'ю Hromadske повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.
"Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - зазначив він.
За словами Кудрицького, наразі розглядають кілька сценаріїв, проте готуються до найгіршого.
"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом.
Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - пояснив він.
Кудрицький зазначив, що треба бути готовими до відключень світла наступної зими.
"Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", - підсумував він.
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Тож, хоре заливати людям, локшина вже приїлась.
Правда, треба ще BMS-ку відповідну купити, ну і зарядку хоча б на 50 Ампер струму, ліпше на 100, щоби встигати хоча б більш-менш зарядити.
Ну, зрозуміло, одночасно пральну машину, праску, пилосос та кавомолку не включиш, але по черзі на все вистачає.
Питання тільки в тому, щоб поставити максимум акумуляторів, бо у листопаді-лютому вироботка панелей дуже падає в пасмурні дні. А їх може бути 5-7 поспіль.
Я щось пропустив?
Збільшать ціну електроенергії щоб компенсувати неотриманий прибуток через вимкнення.
Головне, щоб дехто ржав та не зупинявся...
Неожиданно нам всем много он принёс проблем
(с)
Як ? за рахунок війни