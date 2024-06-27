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Новини
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Ситуація зі світлом взимку буде непростою. Розглядаємо кілька сценаріїв, проте готуємось до найгіршого, - "Укренерго"

Що буде зі світлом взимку

В "Укренерго" заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.

Про це в інтерв'ю Hromadske повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

 "Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - зазначив він.

За словами Кудрицького, наразі розглядають кілька сценаріїв, проте готуються до найгіршого.

Читайте також: Унаслідок обстрілів без світла залишилися споживачі у чотирьох областях

"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом.

Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - пояснив він.

Кудрицький зазначив, що треба бути готовими до відключень світла наступної зими.

"Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", - підсумував він.

Також читайте: Частині прифронтових територій не вимикатимуть світло, – "Укренерго"

Автор: 

зима (150) Укренерго (2713) Кудрицький Володимир (189) відключення світла (1093)


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Топ коментарі
+13
''Готуємось до найгіршого''- це хто готується? Якщо треба громадянам готуватися, то виникає запитання-"а на *єра нам така влада "?
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27.06.2024 12:58
+12
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27.06.2024 13:15
+11
Буде краще
Збільшать ціну електроенергії щоб компенсувати неотриманий прибуток через вимкнення.
Головне, щоб дехто ржав та не зупинявся...
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27.06.2024 13:09
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Ворк юа каже що ви давно і на довго поклали болт на альтернативну енергію. Навіть в ДТЕК з 60 робочих вакансій позначка на бронювання є 9 - це менше 15%.
Тож, хоре заливати людям, локшина вже приїлась.
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27.06.2024 12:43 Відповісти
Бронь дають фахівцям, а не всім поспіль. Не подобається вам в ДТЕК йдіть працювати в Рошен. Там з/п нормальні. Але ви мабуть працювати не особливо хочете.
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27.06.2024 13:12 Відповісти
Я не питаю поради. Тож. Збережіть поради для смоктунів цукерок.
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27.06.2024 14:46 Відповісти
Маю скрин де бронють прибиральницю в заправках вог. Заскринив, бо жінок тоді не чіпали.
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27.06.2024 14:48 Відповісти
Без адекватної відповіді по рф енергетиці, будуть безкарно і нещадно знищувати нашу...! І ніхто, і ніщо їх не зупинить?!
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15.10.2024 13:36 Відповісти
Готуйтеся в ящик
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27.06.2024 12:43 Відповісти
куда хуже?по 18 часов нет света в июне,что будет в декабре?
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27.06.2024 12:43 Відповісти
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27.06.2024 13:15 Відповісти
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27.06.2024 13:16 Відповісти
Владімір -красно солнишко , його матір.
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27.06.2024 14:10 Відповісти
в декабре мы скажем:, как классно было все в июне....
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27.06.2024 23:25 Відповісти
Роздаваите сонячні панелі
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27.06.2024 12:44 Відповісти
Сами панели это небольшая сумма. Там ещё нужен контроллер, инвертор, ну и аккумы
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27.06.2024 13:00 Відповісти
Акуми таки да...******* дуже прикольні.Але ж ціни. Але таки прикольні
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27.06.2024 13:03 Відповісти
Для дома можно по дешёвке с разборки купить. Там обычно ещё около 50-60% ёмкости остаётся. Для авто уже критично, для дома пофиг, просто нужно чуть больше места чтоб добрать необходимую ёмкость
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27.06.2024 13:09 Відповісти
Саме зараз в мене слюнки течуть на LiFePo 315 АН по 53 Євро плюс 11 Євро за доставку в Україну за банку. Їх треба 4 для 12-вольтового акумулятора. Виходить за плюс-мінус 11700 гривень майже 3,8 КВт накопиченої енергії, і то з 5000 циклів заряд-розряд до зниження ємності до 80% від номіналу. Ну і можливість при довгому блекауті заряджати батарею напряму від генератора автівки.

Правда, треба ще BMS-ку відповідну купити, ну і зарядку хоча б на 50 Ампер струму, ліпше на 100, щоби встигати хоча б більш-менш зарядити.
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27.06.2024 18:56 Відповісти
Я колись підраховував - на 10 квт - потрібно 10 тис дол
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27.06.2024 13:06 Відповісти
Правильно підрахував.Вірно.1 ват - 1 дол.Це ставка за 35 років існування теми. 30 квт я собі увалив. монтаж свій, зекономив, інвертор по акції (3-х фазний - зекономив). панелі - без срачки, в черзі, двосторонньої дії тріна-солар, трохи економніше), доставку сам здійснював. Вийшло 1 ват - 0,65 дол.
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27.06.2024 13:15 Відповісти
В принципі на стандартний будинок у 100 кв.м. вистачає 3 кВт/год, якщо не електрокотел на опаленні, звісно.
Ну, зрозуміло, одночасно пральну машину, праску, пилосос та кавомолку не включиш, але по черзі на все вистачає.
Питання тільки в тому, щоб поставити максимум акумуляторів, бо у листопаді-лютому вироботка панелей дуже падає в пасмурні дні. А їх може бути 5-7 поспіль.
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27.06.2024 14:50 Відповісти
Все так
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27.06.2024 19:45 Відповісти
А чому взимку обстрілів не буде?
Я щось пропустив?
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27.06.2024 12:46 Відповісти
Як казав наш великий розвідник буданга - в кацапів закінчаться ракети.
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27.06.2024 14:11 Відповісти
Так Блазень же вже сказав, що у нього є 5-6 простих рішень?!
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27.06.2024 12:51 Відповісти
А то что мы по 12-14 часов без света в сутки это все прекрасно?
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27.06.2024 12:55 Відповісти
Буде краще
Збільшать ціну електроенергії щоб компенсувати неотриманий прибуток через вимкнення.
Головне, щоб дехто ржав та не зупинявся...
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27.06.2024 13:09 Відповісти
В точку
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27.06.2024 13:16 Відповісти
''Готуємось до найгіршого''- це хто готується? Якщо треба громадянам готуватися, то виникає запитання-"а на *єра нам така влада "?
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27.06.2024 12:58 Відповісти
Це й дивує, коли різні довбні так спокіно розповідають, що вони некомпетентні.
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27.06.2024 13:10 Відповісти
У цього довбня зарплата 2 млн. гривень в місяць.
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27.06.2024 14:13 Відповісти
готовимся к земле.
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27.06.2024 13:00 Відповісти
Правільно робиш, кацапчику!
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27.06.2024 19:01 Відповісти
це той кудрицький що замовляв на офіси Укренерго тисячи кондиціонерів, всі лякають нас наче вони безсмертні,- проте вже жодної тпублікацію за нові тарифи,- мета Укренерго досягнута
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27.06.2024 13:00 Відповісти
Ні це той кудрицький, який має 420 т. грн зарплатні чистими.....а вам буде складно взимку🤣, а йому ні!
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27.06.2024 13:03 Відповісти
А 2 мільйони не хочете ?
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27.06.2024 14:14 Відповісти
Може бути може небути, шо хтів сказати, курво?
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27.06.2024 13:02 Відповісти
Хотів сказати, що він некомпетентний і йому нічого за це немає.
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27.06.2024 13:12 Відповісти
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27.06.2024 13:07 Відповісти
а шахтер ахметова покупает сейчас игроков за миллионы евро, а вы сидите без света и восстанавливайте дЭтЭк (покупайте игроков для шахтера)
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27.06.2024 13:09 Відповісти
а тебе кудрицкий шо не пох?зарплата вашего ******** правления укржнерго всеравно растет..............................пнх..........................
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27.06.2024 13:09 Відповісти
Українцям варто знати,що до "найгіршого" їх готують вороги, котрі скоріш за все і втілять цей "найгірший" план???
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27.06.2024 13:16 Відповісти
При таких "керманичах" і ворогів непотрібно ,самі розвалять все і без кацапів.
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27.06.2024 14:16 Відповісти
Потужна заява, блд! А чого ж ви, тварини, не готувалися до війни??
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27.06.2024 13:18 Відповісти
Готувалися купувати електроенергію в білорусіі.
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27.06.2024 13:47 Відповісти
Это был тяжёлый год. Был он тяжелей, чем тот
Неожиданно нам всем много он принёс проблем
(с)
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27.06.2024 13:58 Відповісти
И так смыть/повторить ещё стопицот раз, на каждый Новый год 😂
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27.06.2024 17:24 Відповісти
Ми знаємо,як ви готуютесь в укренерго українці два роки поспіль без світла.
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27.06.2024 14:04 Відповісти
Ахмєтов на два покоління генерує безбідне життя дітей,внуків і правнуків.
Як ? за рахунок війни
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27.06.2024 15:46 Відповісти
 
 