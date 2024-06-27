Ситуація зі світлом взимку буде непростою. Розглядаємо кілька сценаріїв, проте готуємось до найгіршого, - "Укренерго"

В "Укренерго" заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.

Про це в інтерв'ю Hromadske повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

"Зима буде непростою. Реальна ситуація залежатиме від багатьох чинників, основний із яких - обстріли. Неможливо зараз передбачити їхній характер, масованість і влучність", - зазначив він.

За словами Кудрицького, наразі розглядають кілька сценаріїв, проте готуються до найгіршого.

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"Песимістичний сценарій передбачає продовження масованих обстрілів, унаслідок чого вийдуть із ладу певні об'єкти енергетики. У такому випадку взимку буде дещо менше доступної генерації, ніж передбачено нашим базовим планом.

Натомість оптимістичний сценарій передбачає, що вдалих обстрілів ворога не буде або їх буде небагато, і вдасться відновити більше об'єктів енергетики, ніж ми очікуємо за базовим планом. Тоді відключення будуть трохи менші", - пояснив він.

Кудрицький зазначив, що треба бути готовими до відключень світла наступної зими.

"Необхідно бути готовими до складних сценаріїв взимку. Це краще, ніж зараз пообіцяти людям, що все буде добре і зима пройде без відключень, а потім доведеться їх вводити", - підсумував він.

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