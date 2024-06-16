До конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет тяжелее, чем сегодня, - Кудрицкий
Ориентировочно до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.
Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.
"С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток", - отметил Кудрицкий.
Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.
"Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными", - заявил глава "Укрэнерго".
Он также добавил, что на продолжительность отключения электроэнергии и величину дефицита влияют три фактора: ремонты АЭС, величины импорта и погода, влияющая на потребление украинцами электричества.
Напомним, что завтра 17 июня, облэнерго будут применять графики отключений света по всей Украине с 08:00 до 24:00.
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так тебе і вести за ручку до апостола Петра
чи все таки сам навчишся думати?
Нах показания счетчиков. ДТЭК всем засчитал одинаковые показания за май месяц. Все потребили по 100 кВт. А остальное?
А остальное засчитаем июнем. По новым тарифам
Швидко...
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління , яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
Тому доводиться за кордон електрику продавати???