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До конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет тяжелее, чем сегодня, - Кудрицкий

До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде важчою, ніж сьогодні, - Кудрицький

Ориентировочно до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.

"С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток", - отметил Кудрицкий.

Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

"Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными", - заявил глава "Укрэнерго".

Также читайте: "Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию

Он также добавил, что на продолжительность отключения электроэнергии и величину дефицита влияют три фактора: ремонты АЭС, величины импорта и погода, влияющая на потребление украинцами электричества.

Напомним, что завтра 17 июня, облэнерго будут применять графики отключений света по всей Украине с 08:00 до 24:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским энергетикам понадобятся недели, месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, - Кудрицкий

Автор: 

отключение (204) Тарифы на электроэнергию (2170) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+30
Гниди. Жеруть мільярди допомоги Заходу і абсолютно ніпутіна не роблять, тільки тероризують народ відключеннями! Чому ці падли до цього часу на своїх посадах і отримують мільони?! Щоб нити, що "ситуація складна"?! Не здатні подолати кризу - піздуйте за русським корабльом і звільніть місце для кризис-менеджерів!
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16.06.2024 21:27
+22
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16.06.2024 21:26
+18
похоже норвежские и канадские 140 млн долл зелёные хакнуть решили
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16.06.2024 21:25
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буба гігабайт зробить до кінця року, все інше - іпсо.
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16.06.2024 21:23 Ответить
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16.06.2024 21:26 Ответить
Дерьмо, дай чьоткое ц/у, хде ******, хде гигалидоры...
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16.06.2024 22:06 Ответить
так і знав, що в самого розуму не вистачить...
так тебе і вести за ручку до апостола Петра
чи все таки сам навчишся думати?
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16.06.2024 22:10 Ответить
Не *****, це-аби по-*********...
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16.06.2024 22:15 Ответить
похоже норвежские и канадские 140 млн долл зелёные хакнуть решили
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16.06.2024 21:25 Ответить
покажіть мені ті гроші які вони не хакнули? 🤣
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16.06.2024 21:29 Ответить
зелені пиво в магазині крадуть, за що ми говоримо?
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16.06.2024 21:50 Ответить
зп директора укрєнерго в 400.000 не залежить від цього?
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16.06.2024 21:26 Ответить
А 2 мільйони в місяць не хочете , з такими апетитами скоро будемо платити 7 гривень за кіловат.
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16.06.2024 21:41 Ответить
Скоріше 10 грн.
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16.06.2024 22:01 Ответить
Гниди. Жеруть мільярди допомоги Заходу і абсолютно ніпутіна не роблять, тільки тероризують народ відключеннями! Чому ці падли до цього часу на своїх посадах і отримують мільони?! Щоб нити, що "ситуація складна"?! Не здатні подолати кризу - піздуйте за русським корабльом і звільніть місце для кризис-менеджерів!
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16.06.2024 21:27 Ответить
Володимир Дмитрович Кудрицький це ти? спалився поц
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16.06.2024 21:50 Ответить
За русським корабльом, чучело!
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16.06.2024 21:54 Ответить
Нахера нужны такие менеджеры прогнозисты???
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16.06.2024 21:29 Ответить
для узаконення незаконних рішень....
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16.06.2024 21:37 Ответить
Киевская область.
Нах показания счетчиков. ДТЭК всем засчитал одинаковые показания за май месяц. Все потребили по 100 кВт. А остальное?
А остальное засчитаем июнем. По новым тарифам
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16.06.2024 22:24 Ответить
То може ще вартість електроенергії підняти? А може пора зелених піднімати.. на вила!
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16.06.2024 21:31 Ответить
одне одному не заважає
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16.06.2024 21:31 Ответить
Дякуємо, що добре підготувалися до цього неминучого
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16.06.2024 21:31 Ответить
Коли вже почнеться велике гігаватницьтво?Мильярд гігават в кожну оселю.
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16.06.2024 21:35 Ответить
Скоро ...
Швидко...
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16.06.2024 21:38 Ответить
Кудрицький ще не знає що скільки енергії можна добути *********** паличками.
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16.06.2024 21:47 Ответить
Зєлю(з шоблою) геть. Вибори
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16.06.2024 21:47 Ответить
Підозрюю, що єдиною можливістю щось поліпшити є підняття тарифу для населення до майже 8 грн., а потім дочекатися наступних обстрілів і вже заявляти про необхідність підняття вже до 12 грн. і т.д. Чи не так?
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16.06.2024 21:57 Ответить
Вся ця хрєнотєнь буде тягнутися, поки ми не вияснимо, яким чином русня зайняла ЗАЕС за 3 дні і не посадимо винного гундосого.
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16.06.2024 21:59 Ответить
Та що тут виясняти? Притомним людям все давно зрозуміло
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16.06.2024 22:34 Ответить
Ну і я про це!!!
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23.06.2024 21:12 Ответить
Не влада, яка здатна взяти на себе відповідальність за вирішення проблем, а збіговисько істот, які констатують всім відомі факти і перекладають відповідальність на обтавини та нарід.
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16.06.2024 22:16 Ответить
Бо держави вже де факто, немає. При владі саме збіговисько зажерливих профнепридатних істот, народ кинутий на призволяще. скоро це все просто навернеться.
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16.06.2024 22:19 Ответить
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший»)
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління , яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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16.06.2024 23:09 Ответить
Вас пі@арів вішати треба разом з ******.
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16.06.2024 22:24 Ответить
Це допомога другу х...лу?
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16.06.2024 23:01 Ответить
Ну й ладно, буду вночі мультики дивитися...
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16.06.2024 23:18 Ответить
Треба бабла нарубати, щоби розплатитись за зелені тарифи, бо раніше ви на них *** поклали, а тепер суди пішли???
Тому доводиться за кордон електрику продавати???
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16.06.2024 23:36 Ответить
Олаф так не думаe,я я володья гут гут!!!!
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16.06.2024 23:46 Ответить
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17.06.2024 00:07 Ответить
от заливает энерго *****.зарплата у вас в правлении снова подымится?................................................................
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17.06.2024 00:21 Ответить
 
 