До конца июля ситуация в украинской энергосистеме будет тяжелее, чем сегодня, - Кудрицкий

Ориентировочно до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение следующих нескольких недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня.

"С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток", - отметил Кудрицкий.

Он отметил, что соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

"Надо готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так, достаточно существенными", - заявил глава "Укрэнерго".

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Он также добавил, что на продолжительность отключения электроэнергии и величину дефицита влияют три фактора: ремонты АЭС, величины импорта и погода, влияющая на потребление украинцами электричества.

Напомним, что завтра 17 июня, облэнерго будут применять графики отключений света по всей Украине с 08:00 до 24:00.

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