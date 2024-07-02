Вночі та зранку рашисти 8 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Російські загарбники вночі та вранці 2 липня вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Середино-Будська громади.

Зазначається, що Середино-Будську і Миропільську громади росіяни атакували FPV-дронами.

По Краснопільській громаді окупанти вдарили з мінометів та артилерії, а також зафіксована атака FPV-дроном.

На територію Хотіньської громади війська РФ скинули 2 міни.

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