Вночі та зранку рашисти 8 разів обстріляли прикордоння Сумщини
Російські загарбники вночі та вранці 2 липня вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 28 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Середино-Будська громади.
Зазначається, що Середино-Будську і Миропільську громади росіяни атакували FPV-дронами.
По Краснопільській громаді окупанти вдарили з мінометів та артилерії, а також зафіксована атака FPV-дроном.
На територію Хотіньської громади війська РФ скинули 2 міни.
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