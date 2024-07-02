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Ночью и утром рашисты 8 раз обстреляли приграничье Сумщины

Обстріли Сумщини 2 липня 2024 року

Российские захватчики ночью и утром 2 июля восемь раз обстреляли приграничные громады Сумской области. Зафиксировано 28 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская и Середино-Будская громады.

Отмечается, что Середино-Будскую и Миропольскую громады россияне атаковали FPV-дронами.

По Краснопольской громаде оккупанты ударили из минометов и артиллерии, а также зафиксирована атака FPV-дроном.

На территорию Хотинской громады войска РФ сбросили 2 мины.

Читайте также: Россияне 31 раз били по Сумщине в течение дня. В области зафиксировано 92 взрыва

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обстрел (27742) Сумская область (3287)


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