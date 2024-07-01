Россияне 31 раз били по Сумщине в течение дня. В области зафиксировано 92 взрыва
В течение дня россияне совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
В частности обстрелам подверглись:
- Шалыгинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (6 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (9 взрывов), удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (21 взрыв), сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (9 взрывов).
- Миропольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (16 взрывов).
- Хотинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
- Белопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (1 взрыв) и минометов (2 взрыва).
- Великописаревская громада: россияне били из минометов (3 взрыва).
- Ворожбянская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
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stathunt80 777
показать весь комментарий01.07.2024 22:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
George Highbaud
показать весь комментарий01.07.2024 23:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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