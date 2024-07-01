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Россияне 31 раз били по Сумщине в течение дня. В области зафиксировано 92 взрыва

Обстріли Сумщини 1 липня

В течение дня россияне совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 92 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

В частности обстрелам подверглись:

  • Шалыгинская громада: враг бил из ствольной артиллерии (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (9 взрывов), удар БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (8 взрывов).
  • Юнаковская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из ствольной артиллерии (21 взрыв), сброс с БпЛА взрывных устройств типа ВОГ (9 взрывов).
  • Миропольская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (16 взрывов).
  • Хотинская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
  • Белопольская громада: осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (1 взрыв) и минометов (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: россияне били из минометов (3 взрыва).
  • Ворожбянская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

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Автор: 

обстрел (27742) Сумская область (3287)


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Що там Кримський міст ..Буданов казав що його не буде до 1 липня 2024 року ..Начал ник ГУР - петросян ?
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01.07.2024 22:26 Ответить
А що ж новина про атаку бомбами JDAM на село на Сумщині, де закріпилися кацапи?
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01.07.2024 23:01 Ответить
 
 