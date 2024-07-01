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Россияне обстреляли Очаков из РСЗО: поврежден газопровод, загорелись несколько домов и сооружений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 1 июля российские военные обстреляли Очаков. Загорелись частные дома, хозяйственные постройки и кустарники. Также поврежден газопровод.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем враг обстрелял из РСЗО г. Очаков Николаевского района. В результате чего возникли пожары 4 жилых домов, 7 хозяйственных построек, сухой травы и кустарников на территории частных домовладений и рекреационной зоны общей площадью 3,5 га", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, разрозненные очаги тушили пожарные 22-й государственной пожарно-спасательной части. Привлекалось 13 спасателей, 3 единицы техники ГСЧС.

В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления.

"Предварительно, без пострадавших", - добавили в ГСЧС.

Обстріл Очакова 1 липня
Обстріл Очакова 1 липня
Обстріл Очакова 1 липня
Обстріл Очакова 1 липня
Обстріл Очакова 1 липня
Обстріл Очакова 1 липня
Обстріл Очакова 1 липня

Смотрите также: Из-за российских обстрелов вчера выгорело 16 гектаров экосистем в Херсонской области, часть пшеницы удалось спасти, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

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Николаевская область (2141) обстрел (27742) пожар (5969) Очаков (91)


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Це не той Очаків, який Кім обіцяв захистити ще у 23 р.? І до того звільнити Кінбурн від рашистів. Чергове брехло
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01.07.2024 19:40 Ответить
Цікаво, а ми ще транспортуємо кацапсячий газ до ЄС, чи вже ні?
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01.07.2024 20:16 Ответить
 
 