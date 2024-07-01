Россияне обстреляли Очаков из РСЗО: поврежден газопровод, загорелись несколько домов и сооружений. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 1 июля российские военные обстреляли Очаков. Загорелись частные дома, хозяйственные постройки и кустарники. Также поврежден газопровод.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем враг обстрелял из РСЗО г. Очаков Николаевского района. В результате чего возникли пожары 4 жилых домов, 7 хозяйственных построек, сухой травы и кустарников на территории частных домовладений и рекреационной зоны общей площадью 3,5 га", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, разрозненные очаги тушили пожарные 22-й государственной пожарно-спасательной части. Привлекалось 13 спасателей, 3 единицы техники ГСЧС.

В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления.

"Предварительно, без пострадавших", - добавили в ГСЧС.















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