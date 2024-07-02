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Новини Війна
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Рашисти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили

Запуск КАБів на Харківщину

Зранку 2 липня 2024 року ворожі війська запускають КАБи на Харківщину. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Унаслідок удару РФ на Харківщині горіло пшеничне поле. ФОТОрепортаж

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Харківщина (6054) Повітряні сили (2744) КАБ (384)


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