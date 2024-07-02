Рашисти запускають КАБи на Харківщину, - Повітряні сили
Зранку 2 липня 2024 року ворожі війська запускають КАБи на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
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