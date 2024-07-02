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Новости Война
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Рашисты запускают КАБы на Харьковщину, - Воздушные силы

Запуск КАБів на Харківщину

Утром 2 июля 2024 года вражеские войска запускают КАБы на Харьковщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", - говорится в сообщении.

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Харьковщина (5577) Воздушные силы (2399) КАБ (382)


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