Росіяни обстріляли Південне на Харківщині, постраждали 4 особи

Внаслідок удару РФ по місту Південне на Харківщині постраждали 4 особи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

О 16:00 1 липня під вогнем рашистів перебували Богодухівський р-н., Золочівська громада, с. Карасівка. Сталося загоряння поля з пшеницею. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загорання на 110 га

О 16:24 російські війська вдарили КАБом по території цивільного підприємства у Харкові. Ніхто не постраждав.

О 21:37 окупанти обстріляли Харківський р-н., Південноміську ТГ, м. Південне, приватне підприємство. Внаслідок чого зафіксовано загоряння 2-х легкових автомобілів, зруйновано складську будівлю та пошкоджено лінії електропередач. Постраждали 4 людини.

О 2:16 росіяни обстріляли Харківський р-н, Дергачівську ТГ, село Козача Лопань. Пошкоджено приватний будинок.

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