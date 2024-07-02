Россияне обстреляли Пивденное на Харьковщине, пострадали 4 человека

В результате удара РФ по городу Пивденное в Харьковской области пострадали 4 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В 16:00 1 июля под огнем рашистов находились Богодуховский р-н., Золочевская громада, с. Карасевка. Произошло возгорание поля с пшеницей. Пожар локализован и ликвидирован на площади 2 га, несмотря на риски возгорания на 110 га

В 16:24 российские войска ударили КАБом по территории гражданского предприятия в Харькове. Никто не пострадал.

В 21:37 оккупанты обстреляли Харьковский р-н., Южногородскую ТГ, г. Пивденное, частное предприятие. В результате чего зафиксировано возгорание 2-х легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали 4 человека.

В 2:16 россияне обстреляли Харьковский р-н, Дергачевскую ТГ, село Казачья Лопань. Поврежден частный дом.

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