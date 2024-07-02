Россияне обстреляли Пивденное на Харьковщине, пострадали 4 человека
В результате удара РФ по городу Пивденное в Харьковской области пострадали 4 человека.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В 16:00 1 июля под огнем рашистов находились Богодуховский р-н., Золочевская громада, с. Карасевка. Произошло возгорание поля с пшеницей. Пожар локализован и ликвидирован на площади 2 га, несмотря на риски возгорания на 110 га
В 16:24 российские войска ударили КАБом по территории гражданского предприятия в Харькове. Никто не пострадал.
В 21:37 оккупанты обстреляли Харьковский р-н., Южногородскую ТГ, г. Пивденное, частное предприятие. В результате чего зафиксировано возгорание 2-х легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали 4 человека.
В 2:16 россияне обстреляли Харьковский р-н, Дергачевскую ТГ, село Казачья Лопань. Поврежден частный дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль