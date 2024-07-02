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В результате российских обстрелов Херсона пострадал один человек, - ОВА

Херсон

Под российский обстрел в Херсоне попала местная жительница.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Херсонской ОГА.

"В момент удара она находилась в доме. У 59-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию", - говорится в сообщении.

Медики оказали помощь пострадавшей на месте. От госпитализации она отказалась.

Ранее сообщалось, что российские войска наносили удары по Корабельному району Херсона.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще один - ранен

Автор: 

обстрел (27742) Херсон (2882)


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