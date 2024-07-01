Сутки на Херсонщине: из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще один - ранен

В Херсонской области за прошедшие сутки, 30 июня, в результате ударов российских оккупантов один человек погиб.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Новокаиры, Садовое, Софиевка, Антоновка, Кизомыс, Гончарное, Александровка, Белозерка, Змеевка, Берислав, Приозерное, Ингулец, Понятовка, Тягинка, Инженерное, Михайловка, Широкая Балка, Гавриловка, Бургунка, Камышаны, Крещеновка, Львов и Херсон.

Отмечается, что российские войска попали в жилые кварталы населенных пунктов, в частности повреждены 15 частных домов.

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Также зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, сотовую башню и газопроводы. Повреждены гаражные помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

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