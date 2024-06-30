В Одрадокаменке из-за атаки беспилотника погиб мужчина, в Казацком в результате артобстрела ранена женщина
Сегодня российская армия унесла жизнь еще одного жителя Одрадокаменки на Херсонщине. Также под ударами оккупантов находились Казацкое и Михайловка.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня утром оккупанты с беспилотника атаковали жителя Одрадокаменки. 67-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.
Также вечером враг из артиллерии обстрелял село Казацкое Каховского района. В результате чего пострадала 76-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, осколочное ранение шеи и легкого. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медпомощи.
Кроме того, примерно в 19 часов россияне FPV-дроном атаковали жилой дом в Михайловке Бериславского района. Пострадавших в результате взрыва нет.
Сообщается, что информация о повреждениях устанавливается.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли фермерское хозяйство в Камышанах на Херсонщине, пострадала женщина.
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