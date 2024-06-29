Сутки на Херсонщине: из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, десять ранены

В Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов четыре человека погибли, еще 10 получили ранения, есть попадания в жилые кварталы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Дорожное, Одрадокаменка, Новокаиры, Янтарное, Дарьевка, Никольское, Новоалександровка, Белоусово, Крупица, Белозерка, Новоберислав, Львово, Михайловка, Томина Балка, Золотая Балка, Комышаны, Надднепрянское, Антоновка, Садовое, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажки и 22 частных дома. Зафиксировано попадание в магазины и газопровод. В результате обстрелов повреждены частные автомобили, а также служебный автомобиль спасателей", - рассказал Прокудин.

Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения.

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