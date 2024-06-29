РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11976 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
337 1

Сутки на Херсонщине: из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, десять ранены

Обстріли Херсонщини 24 червня

В Херсонской области за минувшие сутки из-за обстрелов четыре человека погибли, еще 10 получили ранения, есть попадания в жилые кварталы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Дорожное, Одрадокаменка, Новокаиры, Янтарное, Дарьевка, Никольское, Новоалександровка, Белоусово, Крупица, Белозерка, Новоберислав, Львово, Михайловка, Томина Балка, Золотая Балка, Комышаны, Надднепрянское, Антоновка, Садовое, Тягинка, Новотягинка, Ольговка и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажки и 22 частных дома. Зафиксировано попадание в магазины и газопровод. В результате обстрелов повреждены частные автомобили, а также служебный автомобиль спасателей", - рассказал Прокудин.

Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 10 - получили ранения.

Читайте также: Россияне обстреляли Томину Балку на Херсонщине. Ранен местный житель

Автор: 

обстрел (27672) Херсон (2873) Херсонская область (4859)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість того що б доносити до світової спільноти про геноцид рашиських варварів що до українського народу ,влада носится з своїм самітом миру і безпековими угодами ,які не мають юридичної сили.
показать весь комментарий
29.06.2024 08:56 Ответить
 
 