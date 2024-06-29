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Новини Агресія Росії проти України
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Доба на Херсонщині: через ворожі обстріли загинули четверо людей, десятеро поранені

Обстріли Херсонщини 24 червня

У Херсонській області за минулу добу через обстріли четверо людей загинули, ще 10 дістали поранення, є влучання в житлові квартали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Шляхове, Одрадокам'янка, Новокаїри, Янтарне, Дар'ївка, Микільське, Новоолександрівка, Білоусове, Крупиця, Білозерка, Новоберислав, Львове, Михайлівка, Томина Балка, Золота Балка, Комишани, Наддніпрянське, Антонівка, Садове, Тягинка, Новотягинка, Ольгівка та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Зафіксовано влучання в магазини та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні автівки, а також службове авто рятувальників", - розповів Прокудін.

Через російську агресію 4 людини загинули, ще 10 - дістали поранення.

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обстріл (29006) Херсон (3418) Херсонська область (5851)


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Замість того що б доносити до світової спільноти про геноцид рашиських варварів що до українського народу ,влада носится з своїм самітом миру і безпековими угодами ,які не мають юридичної сили.
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29.06.2024 08:56 Відповісти
 
 