Одна людина постраждала внаслідок удару РФ з безпілотника по Херсону

Сьогодні, 28 червня, окупанти атакували з безпілотника Дніпровський район Херсону, постраждала жінка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в обід російська армія вдарила з безпілотника по Дніпровському району Херсону. Внаслідок ворожої атаки постраждала 58-річна жінка.



Повідомляється, що в неї діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.

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