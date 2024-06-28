Одна людина постраждала внаслідок удару РФ з безпілотника по Херсону
Сьогодні, 28 червня, окупанти атакували з безпілотника Дніпровський район Херсону, постраждала жінка.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, в обід російська армія вдарила з безпілотника по Дніпровському району Херсону. Внаслідок ворожої атаки постраждала 58-річна жінка.
Повідомляється, що в неї діагностували вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.
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