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Один человек пострадал в результате удара РФ с беспилотника по Херсону

Обстріл Херсону

Сегодня, 28 июня, оккупанты атаковали с беспилотника Днепровский район Херсона, пострадала женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в обед российская армия ударила с беспилотника по Днепровскому району Херсона. В результате вражеской атаки пострадала 58-летняя женщина.

Сообщается, что у нее диагностировали взрывную травму и острую реакцию на стресс. Пострадавшей оказывают необходимую медпомощь.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: рашисты били по жилым домам, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Автор: 

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