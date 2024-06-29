Россияне ударили по фермерскому хозяйству в Камышанах, пострадала женщина
Сегодня, 29 июня, оккупанты обстреляли фермерское хозяйство в Камышанах на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В поселке Камышаны российские войска ударили по одному из фермерских хозяйств.
Под вражеский удар попала 63-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью. Сейчас пострадавшую дообследуют медики", - говорится в сообщении.
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