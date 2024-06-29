Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Россияне за прошедшие сутки массированно обстреляли Бериславский и Херсонский районы из РСЗО, артиллерии, авиации и БпЛА. Взрывы раздавались круглосуточно, оккупанты целились по жилому сектору и пытались уничтожить поля с урожаем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Отмечается, что под вражеским огнем оказались 20 населенных пунктов Херсонщины. Зафиксировано повреждение 25 частных домов, магазина, газопровода и восьми автомобилей, в том числе пожарного.

Утром 28 июня россияне FPV-дроном атаковали Одрадокаменку. Смертельные ранения получил 57-летний мужчина, который на момент удара работал на огороде возле дома и не успел добежать до укрытия.

Впоследствии из артиллерии оккупанты ударили по Новоалександровке, выпустив по жилым кварталам около 25 снарядов. В населенном пункте разрушены дом и хозяйственные постройки, поврежден автомобиль ГСЧС. В собственном доме смертельные ранения получила 58-летняя женщина, пострадала 70-летняя местная жительница, которую доставили в больницу.

Днем оккупационные войска из артиллерии обстреляли Львово, тяжелые ранения получила 65-летняя женщина, к сожалению, она умерла во время оказания медицинской помощи.

Из артиллерии войска РФ обстреляли Новокаиры, в селе повреждены пять частных домов и пострадали двое местных жителей: у 58-летнего мужчины диагностировали осколочные ранения бедра, у 77-летней женщины - взрывную травму и ранение руки.

Днем российские войска атаковали Белозерку. В результате артиллерийских ударов повреждены два частных дома и два гражданских автомобиля, 45-летняя местная жительница получила травмы предплечья и шеи.

В течение суток армия РФ систематически обстреливала Днепровский район Херсона из артиллерии и атаковала дронами. Повреждения получили два дома и три автомобиля. В прибрежной зоне Корабельного района города артобстрелами повреждены два дома.

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