Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Росіяни минулої доби масовано обстріляли Бериславський та Херсонський райони з РСЗВ, артилерії, авіації та БпЛА. Вибухи лунали цілодобово, окупанти цілили по житловому сектору та намагалися знищити поля з врожаєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися 20 населених пунктів Херсонщини. Зафіксовано пошкодження 25 приватних будинків, магазина, газогону та восьми автомобілів, в тому числі пожежного.

Зранку 28 червня росіяни FPV-дроном атакували Одрадокам’янку. Смертельні поранення дістав 57-річний чоловік, який на момент удару працював на городі біля будинку і не встиг добігти до укриття.

Згодом з артилерії окупанти вдарили по Новоолександрівці, випустивши по житлових кварталах близько 25 снарядів. У населеному пункті зруйновано будинок і господарські споруди, пошкоджено автомобіль ДСНС. У власному будинку смертельні поранення отримала 58-річна жінка, постраждала 70-річна місцева жителька, яку доставили до лікарні.

Вдень окупаційні війська з артилерії обстріляли Львове, тяжкі поранення отримала 65-річна жінка, на жаль, вона померла під надання медичної допомоги.

З артилерії війська РФ обстріляли Новокаїри, у селі пошкоджено п’ять приватних будинків та постраждали двоє місцевих жителів: у 58-річного чоловіка діагностували уламкові поранення стегна, у 77-річної жінки – вибухову травму та поранення руки.

Вдень російські війська атакували Білозерку. В результаті артилерійських ударів пошкоджено два приватні будинки та два цивільні автомобілі, 45-річна місцева жителька отримала травми передпліччя та шиї.

Упродовж доби армія РФ систематично обстрілювала Дніпровський район Херсона з артилерії та атакувала дронами. Пошкоджень зазнали два будинки та три автомобілі. У прибережній зоні Корабельного району міста артобстрілами пошкоджено два будинки.

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