Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж
Росіяни минулої доби масовано обстріляли Бериславський та Херсонський райони з РСЗВ, артилерії, авіації та БпЛА. Вибухи лунали цілодобово, окупанти цілили по житловому сектору та намагалися знищити поля з врожаєм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Херсонської області.
Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися 20 населених пунктів Херсонщини. Зафіксовано пошкодження 25 приватних будинків, магазина, газогону та восьми автомобілів, в тому числі пожежного.
Зранку 28 червня росіяни FPV-дроном атакували Одрадокам’янку. Смертельні поранення дістав 57-річний чоловік, який на момент удару працював на городі біля будинку і не встиг добігти до укриття.
Згодом з артилерії окупанти вдарили по Новоолександрівці, випустивши по житлових кварталах близько 25 снарядів. У населеному пункті зруйновано будинок і господарські споруди, пошкоджено автомобіль ДСНС. У власному будинку смертельні поранення отримала 58-річна жінка, постраждала 70-річна місцева жителька, яку доставили до лікарні.
Вдень окупаційні війська з артилерії обстріляли Львове, тяжкі поранення отримала 65-річна жінка, на жаль, вона померла під надання медичної допомоги.
З артилерії війська РФ обстріляли Новокаїри, у селі пошкоджено п’ять приватних будинків та постраждали двоє місцевих жителів: у 58-річного чоловіка діагностували уламкові поранення стегна, у 77-річної жінки – вибухову травму та поранення руки.
Вдень російські війська атакували Білозерку. В результаті артилерійських ударів пошкоджено два приватні будинки та два цивільні автомобілі, 45-річна місцева жителька отримала травми передпліччя та шиї.
Упродовж доби армія РФ систематично обстрілювала Дніпровський район Херсона з артилерії та атакувала дронами. Пошкоджень зазнали два будинки та три автомобілі. У прибережній зоні Корабельного району міста артобстрілами пошкоджено два будинки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль