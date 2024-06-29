Армія РФ від ранку обстрілює Херсонщину, є загиблий та поранені
Зранку 29 червня росіяни вчергове атакували Берислав БпЛА та обстріляли Наддніпрянське Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
"29 червня близько 5:40 російські військові вчергове атакували Берислав БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки по одній із вулиць загинув місцевий житель. Також о 7:05 окупанти обстріляли Наддніпрянське", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Херсонської ОВА, у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів.
"У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Нині йому надають необхідну допомогу", - зазначили в обласній адміністрації.
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