Армія РФ від ранку обстрілює Херсонщину, є загиблий та поранені

Зранку 29 червня росіяни вчергове атакували Берислав БпЛА та обстріляли Наддніпрянське Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

"29 червня близько 5:40 російські військові вчергове атакували Берислав БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки по одній із вулиць загинув місцевий житель. Також о 7:05 окупанти обстріляли Наддніпрянське", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів.

"У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Нині йому надають необхідну допомогу", - зазначили в обласній адміністрації.

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