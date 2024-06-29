УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини
394 0

Армія РФ від ранку обстрілює Херсонщину, є загиблий та поранені

Обстріли Херсонщини 24 червня

Зранку 29 червня росіяни вчергове атакували Берислав БпЛА та обстріляли Наддніпрянське Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

"29 червня близько 5:40 російські військові вчергове атакували Берислав БпЛА. Внаслідок скидання вибухівки по одній із вулиць загинув місцевий житель. Також о 7:05 окупанти обстріляли Наддніпрянське", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, у селі Наддніпрянське постраждали двоє місцевих жителів.

"У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гематому тім’яної області. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Нині йому надають необхідну допомогу", - зазначили в обласній адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: через ворожі обстріли загинули четверо людей, десятеро поранені

Автор: 

обстріл (29006) Херсонська область (5851)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 