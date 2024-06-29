Армия РФ с утра обстреливает Херсонщину, есть погибший и раненые

Утром 29 июня россияне в очередной раз атаковали Берислав БпЛА и обстреляли Надднепрянское Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

"29 июня около 5:40 российские военные в очередной раз атаковали Берислав БпЛА. В результате сброса взрывчатки по одной из улиц погиб местный житель. Также в 7:05 оккупанты обстреляли Надднепрянское", - говорится в сообщении.

По информации Херсонской ОВА, в селе Надднепрянское пострадали двое местных жителей.

"У 57-летней женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, подкожную гематому теменной области. Медики оказали пострадавшей помощь на месте, от госпитализации она отказалась".

С ушибом головы в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину. Сейчас ему оказывают необходимую помощь", – отметили в областной администрации.

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